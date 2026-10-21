Γλώσσα: Με τη συνδρομή της επαναληπτικής ανάρτησης, κάνουμε τις εργασίες 4, στη σελίδα 23 του Τ.Ε. (αφού διαβάσουμε το κείμενο "Ένα παλιό αρχοντικό", στη σελίδα 22 και θυμηθούμε τη σχετική εργασία που κάναμε στην τάξη), 6, στη σελίδα 24, 11, στη σελίδα 28 και 12, στη σελίδα 29 (πάνω στο έτοιμο κείμενο).Μαθηματικά: Ανατρέχουμε στη "Διερεύνηση" (σελίδα 35 - Β.Μ.) και στην αντίστοιχη ανάρτηση, προτού διαβάσουμε τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 14ου κεφαλαίου "Είμαστε και οι πρώτοι!" (σελίδα 36 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2 και τα προβλήματα 1 και 2, στη σελίδα 33 του Τ.Ε..Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Αφού επιλέξουμε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) που επιθυμούμε, με μόνο κριτήριο να σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (δείτε εδώ), συμπληρώνουμε το έντυπο με την ταυτότητά της, που μοιράστηκε στο σημερινό εργαστήριο, ώστε να την παρουσιάσουμε στο επόμενο εργαστήριο.

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