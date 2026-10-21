2026-10-21 13:27:33
Φωτογραφία για Τετάρτη, 21/10/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Με τη συνδρομή της επαναληπτικής ανάρτησης, κάνουμε τις εργασίες 4, στη σελίδα 23 του Τ.Ε. (αφού διαβάσουμε το κείμενο "Ένα παλιό αρχοντικό", στη σελίδα 22 και θυμηθούμε τη σχετική εργασία που κάναμε στην τάξη), 6, στη σελίδα 24, 11, στη σελίδα 28 και 12, στη σελίδα 29 (πάνω στο έτοιμο κείμενο).

Μαθηματικά: Ανατρέχουμε στη "Διερεύνηση" (σελίδα 35 - Β.Μ.) και στην αντίστοιχη ανάρτηση, προτού διαβάσουμε τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 14ου κεφαλαίου "Είμαστε και οι πρώτοι!" (σελίδα 36 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1, 2 και τα προβλήματα 1 και 2, στη σελίδα 33 του Τ.Ε..

Εργαστήριο Δεξιοτήτων: Αφού επιλέξουμε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) που επιθυμούμε, με μόνο κριτήριο να σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα (δείτε εδώ), συμπληρώνουμε το έντυπο με την ταυτότητά της, που μοιράστηκε στο σημερινό εργαστήριο, ώστε να την παρουσιάσουμε στο επόμενο εργαστήριο.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Sing for Greece – Εθνικός Τελικός Eurovision 2027: Στην τελική ευθεία η υποβολή των τραγουδιών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Sing for Greece – Εθνικός Τελικός Eurovision 2027: Στην τελική ευθεία η υποβολή των τραγουδιών
Τρένο του Πηλίου: Η άγνωστη ιστορία πίσω από την επιστροφή του στις ράγες.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένο του Πηλίου: Η άγνωστη ιστορία πίσω από την επιστροφή του στις ράγες.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/10/2026)
Δευτέρα, 19/10/2026: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 19/10/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ενώνουν δυνάμεις για τον Οδοντωτό, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις.
Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ενώνουν δυνάμεις για τον Οδοντωτό, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μετρό Θεσσαλονίκης - κλειστοί πέντε σταθμοί.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μετρό Θεσσαλονίκης - κλειστοί πέντε σταθμοί.
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/10/2026)
Ο Τσαλίκης στήριξε τον Αργυρό για τη συναυλία στο Παρίσι: Αφήστε τον άνθρωπο... - Ας χαλαρώσουμε λίγο
Ο Τσαλίκης στήριξε τον Αργυρό για τη συναυλία στο Παρίσι: Αφήστε τον άνθρωπο... - Ας χαλαρώσουμε λίγο
Χάρης Ρώμας: Η απάντηση στους haters για την εξωτερική εμφάνιση
Χάρης Ρώμας: Η απάντηση στους haters για την εξωτερική εμφάνιση