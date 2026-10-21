2026-10-21 12:21:33
Φωτογραφία για Αιγιάλεια και Καλάβρυτα ενώνουν δυνάμεις για τον Οδοντωτό, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις.
Με ομόφωνο ψήφισμα και ξεκάθαρο μήνυμα συνέχισης των κινητοποιήσεων ολοκληρώθηκε η ανοιχτή Παναγιαλειακή και Παγκαλαβρυτινή Συνέλευση Πολιτών και Φορέων για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.Στο ψήφισμα, οι συμμετέχοντες καταγγέλλουν την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες διοικήσεις για την παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας του ιστορικού τρένου, την απαξίωση της τοπικής κοινωνίας και τις sidirodromikanea
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