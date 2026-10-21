Τη στήριξή του στον Κωνσταντίνο Αργυρό με αφορμή τη συναυλία του στο Παρίσι και την κριτική για το βίντεο με φόντο τον Πύργο του Άιφελ εν μέσω των σοβαρών επεισοδίων, εξέφρασε ο Γιώργος Τσαλίκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων «αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του, ας χαλαρώσουμε λίγο».Ο τραγουδιστής δημοσίευσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στηρίζοντας δημόσια τον συνάδελφό του και απαντώντας ουσιαστικά σε όσους επέκριναν τόσο την απόφαση να μην ακυρώσει τη συναυλία λόγω των διαδηλώσεων στη Γαλλία, αλλά και το βίντεο που ανέβασε στο TikTok, μέσω του οποίου προωθούσε το νέο του κομμάτι, τραγουδώντας μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.Ο Γιώργος Τσαλίκης σχολίασε την κίνηση του Κωνσταντίνου Αργυρού, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν υπήρχε λόγος να δεχτεί επικρίσεις για την επιλογή του να προωθήσει τη μουσική του. Πιο αναλυτικά, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Save Αργυρός. Έλα ρε παιδιά. Έλα. Τα λύσαμε όλα και μας φταίει ο Αργυρός. Αφήστε τον άνθρωπο να κάνει την όμορφη καριέρα του και στείλτε φως. Αφήστε πια την τόσο αυστηρή κριτική. Είναι περίεργες εποχές και είμαστε όλοι στην τσίτα. Κουλ, αγάπη και ηρεμία».Στο βίντεο που κοινοποίησε, ανέφερε αρχικά ότι έκανε μία αναζήτηση στο κινητό του και είδε σχόλια για τον καλλιτέχνη που ανέφεραν: «"Ποιος είσαι ρε Αργυρέ που θα πας στο Παρίσι να κάνεις συναυλία, που καίγεται το Παρίσι; Γαϊδούρι". Η Σελίν Ντιόν την κάνει τη συναυλία της κανονικά και πάει εκεί και ο πρόεδρος της Γαλλίας με την προεδρίνα. Πήγες εσύ αυθόρμητα σαν καλλιτέχνης, που είμαστε όλοι μία ψυχή παιδική, και "τόλμησες να πεις μπροστά από τον πύργο του Άιφελ το τραγούδι σου; Και ότι θα γίνει χαμός; Γιατί ρε αληταρά;"».Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής απευθύνθηκε σε εκείνους που υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να προηγηθεί κάποια δημόσια τοποθέτηση από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, προκειμένου να εξηγήσει τη στάση του: «"Δεν έπρεπε πρώτα να τοποθετηθείς και να πεις συγγνώμη και ότι ξέρω ότι καίγεται το Παρίσι, αλλά έχω κλείσει αυτή την αίθουσα εδώ και ένα χρόνο και οι Έλληνες έχουν πληρώσει και χίλια συγνώμη;". Δεν γίνεται όλοι Ναταλία και Σταματίνα μου που είστε τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα στην τηλεόραση, να είναι είναι ταυτισμένοι και να κάνουν διαγγέλματα, δεν το έχουν όλοι. Μπορεί το παιδί να έχει κάποιον στην ομάδα του, αλλά να μην το έχει και να μην νιώθει καλά. Θα μου πεις να μην κάνει το βίντεο του πρόμο, αλλά είναι καλλιτέχνης».Ο Γιώργος Τσαλίκης υποστήριξε ακόμη, ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός συμβάλλει στην προβολή της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό και στη σύνδεση της ομογένειας με τη νεότερη γενιά στην Ελλάδα: «Ο μοναδικός Έλληνας αυτή τη στιγμή, που κάνει πράγματα στο εξωτερικό και φέρνει και ενώνει την ομογένεια και τη νεολαία στην Ελλάδα, είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εντάξει; Κανονικά η συμπαθέστατη σε εμένα, πρέπει να το πω, κυρία Μενδώνη θα έπρεπε να τον κάνει έναν πολιτιστικό πρεσβευτή της νεολαίας στο εξωτερικό. Παίζει στους πιο εμβληματικούς χώρους του εξωτερικού και έχει ενώσει όλη την πιτσιρικαρία της ελληνικής ομογένειας απανταχού. Αφήστε τον, τα λύσαμε όλα και τα βάλαμε με τον Αργυρό» είπε κλείνοντας πρόσθεσε: «Με μία διάθεση υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αργυρού ξεκινάω την εβδομάδα μου, save Αργυρός».Η δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου Τσαλίκη δεν πέρασε απαρατήρητη από την Αλεξάνδρα Νίκα. Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του τραγουδιστή, δείχνοντας ότι συμφωνεί με όσα δήλωσε, σχολιάζοντας με emoji που έδειχναν χειροκροτήματα.Η προγραμματισμένη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στη γαλλική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, και πριν από αυτή ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο TikTok ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίστηκε να ερμηνεύει το νέο του κομμάτι «Ρεύμα» με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.Πηγή: tvnea.com