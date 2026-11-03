2026-11-03 08:51:22
Φωτογραφία για Εισαγγελική παρέμβαση για την ανεβασμένη μπάρα σε σιδηροδρομική διάβαση τη στιγμή που περνούσε τρένο.
Η διενέργεια της προκαταρκτικής γίνεται προς διερεύνηση τυχόν τέλεσης της αξιόποινης πράξης του 291 ΠΚ ή άλλης αυτεπαγγέλτως διωκόμενης αξιόποινης πράξηςΤη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, για το πολύ σοβαρό συμβάν της περασμένης Δευτέρας (26/10) με την ανεβασμένη μπάρα στη σιδηροδρομική διάβαση επί της οδού sidirodromikanea
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