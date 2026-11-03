





Το 12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο, που διοργανώνουν οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλίας, με την ευθύνη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2026, στο Kazarma Lake Resort & Spa στη Λίμνη Πλαστήρα, στην Καρδίτσα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.

Στο φετινό συνέδριο, που έχει ως κεντρικό θέμα «Το Φαρμακείο του Αύριο: Καινοτομία, Επιστήμη και Φαρμακευτική Φροντίδα», θα δώσουν το «παρών» διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της φαρμακευτικής αγοράς που θα αναπτύξουν θέματα που αφορούν στην υγεία, την πρόληψη, τη φροντίδα και την καθημερινότητα του φαρμακείου.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:







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