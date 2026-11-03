2026-11-03 08:47:41
Φωτογραφία για Διαμαντής Διαμαντόπουλος: «Η Πάτρα χρειάζεται βασικές υποδομές – 20 χρόνια συζητάμε για το τρένο και ακόμη δεν έχουμε στρατηγική»
Οι οικονομικές πιέσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η σιδηροδρομική σύνδεση, το κυκλοφοριακό και η αξιοποίηση του λιμανιού στο επίκεντρο της συζήτησης στον Peloponnisos FM 103,9Την ανάγκη να αποκτήσει η Πάτρα έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τις βασικές υποδομές και τις μεταφορές ανέδειξε ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος, σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο οποίος sidirodromikanea
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Εισαγγελική παρέμβαση για την ανεβασμένη μπάρα σε σιδηροδρομική διάβαση τη στιγμή που περνούσε τρένο.
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Εισαγγελική παρέμβαση για την ανεβασμένη μπάρα σε σιδηροδρομική διάβαση τη στιγμή που περνούσε τρένο.
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