2026-11-03 08:47:41

Οι οικονομικές πιέσεις σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, η σιδηροδρομική σύνδεση, το κυκλοφοριακό και η αξιοποίηση του λιμανιού στο επίκεντρο της συζήτησης στον Peloponnisos FM 103,9Την ανάγκη να αποκτήσει η Πάτρα έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τις βασικές υποδομές και τις μεταφορές ανέδειξε ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος, σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο οποίος sidirodromikanea

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