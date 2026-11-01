2026-11-01 08:19:51
Φωτογραφία για Αυτό το γραφικό τρένο ταξιδεύει μέσα από ένα από τα πιο όμορφα ορεινά δάση της Ταϊβάν - ανεβαίνοντας πάνω από 8.000 πόδια.
Ο σιδηρόδρομος του δάσους Alishan είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς τρόπους για να δείτε την Ταϊβάν, προσφέροντας μια γραφική, νοσταλγική διαδρομή μέσα από ομιχλώδη βουνά.Αρχικά κατασκευασμένο το 1912 κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής αποικιακής κυριαρχίας, το τρένο πλέον αποτελεί μια εμπειρία πολιτιστικής κληρονομιάς και έναν διασκεδαστικό τρόπο για να γνωρίσετε τους εξωτερικούς χώρους του sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ισπανικό χωριό συγκεντρώθηκε για τη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ισπανικό χωριό συγκεντρώθηκε για τη μνήμη των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
ΚΕΝΟ ΣΤΟ Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΛΙΤΗ-ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΘΥΜΑΣΤΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΕΝΟ ΣΤΟ Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΛΙΤΗ-ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΘΥΜΑΣΤΕ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΕ καταγράφει ρεκόρ στον αριθμό των ταξιδιών με τρένο.
Η ΕΕ καταγράφει ρεκόρ στον αριθμό των ταξιδιών με τρένο.
Υπάρχει ένα νέο, μακρύτερο τρένο στον κόσμο, μήκους 4,7 μιλίων με 696 βαγόνια, αλλά... έχει μια παγίδα!
Υπάρχει ένα νέο, μακρύτερο τρένο στον κόσμο, μήκους 4,7 μιλίων με 696 βαγόνια, αλλά... έχει μια παγίδα!
Το ολοκαίνουργιο τρένο υψηλής ταχύτητας Shinkansen στην Ιαπωνία... αλλά δεν θα μεταφέρει επιβάτες!
Το ολοκαίνουργιο τρένο υψηλής ταχύτητας Shinkansen στην Ιαπωνία... αλλά δεν θα μεταφέρει επιβάτες!
Σία Κοσιώνη: Νιώθω πολύ όμορφα, νιώθω πολύ μεγάλη αγάπη στον ΑΝΤ1 - Θα υπάρξει νέα εκπομπή προσεχώς...
Σία Κοσιώνη: Νιώθω πολύ όμορφα, νιώθω πολύ μεγάλη αγάπη στον ΑΝΤ1 - Θα υπάρξει νέα εκπομπή προσεχώς...
Το «Κάτι Ψήνεται» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη
Το «Κάτι Ψήνεται» ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η γέννηση του σιδηροδρόμου και η εξέλιξή του. Ιστορικη αναφορά.
Η γέννηση του σιδηροδρόμου και η εξέλιξή του. Ιστορικη αναφορά.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Η χορωδία μας τραγούδησε στην Ίμβρο και συγκίνησε τον εκεί ελληνισμό.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Η χορωδία μας τραγούδησε στην Ίμβρο και συγκίνησε τον εκεί ελληνισμό.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (30/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (30/10/2026)
Πρώτο το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον Οκτώβριο
Πρώτο το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τον Οκτώβριο