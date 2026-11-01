2026-11-01 08:19:51

Ο σιδηρόδρομος του δάσους Alishan είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς τρόπους για να δείτε την Ταϊβάν, προσφέροντας μια γραφική, νοσταλγική διαδρομή μέσα από ομιχλώδη βουνά.Αρχικά κατασκευασμένο το 1912 κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής αποικιακής κυριαρχίας, το τρένο πλέον αποτελεί μια εμπειρία πολιτιστικής κληρονομιάς και έναν διασκεδαστικό τρόπο για να γνωρίσετε τους εξωτερικούς χώρους του sidirodromikanea

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