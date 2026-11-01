Αυτό το γραφικό τρένο ταξιδεύει μέσα από ένα από τα πιο όμορφα ορεινά δάση της Ταϊβάν - ανεβαίνοντας πάνω από 8.000 πόδια.
2026-11-01 08:19:51
Ο σιδηρόδρομος του δάσους Alishan είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς τρόπους για να δείτε την Ταϊβάν, προσφέροντας μια γραφική, νοσταλγική διαδρομή μέσα από ομιχλώδη βουνά.Αρχικά κατασκευασμένο το 1912 κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής αποικιακής κυριαρχίας, το τρένο πλέον αποτελεί μια εμπειρία πολιτιστικής κληρονομιάς και έναν διασκεδαστικό τρόπο για να γνωρίσετε τους εξωτερικούς χώρους του sidirodromikanea
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