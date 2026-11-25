2026-11-25 11:44:42

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σιδηροδρόμων (ERP), ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη σύσταση του νέου φορέα ως της συλλογικής φωνής των χρηστών σιδηροδρομικών υποδομών στην ανάπτυξη μελλοντικών κανόνων της ΕΕ για τη διαχείριση της χωρητικότητας, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την αξιολόγηση των επιδόσεων.Η πρόταση υποβλήθηκε στις 11 Ιουνίου 2026 από επτά ευρωπαϊκές sidirodromikanea

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