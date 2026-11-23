2026-11-23 13:04:50

Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι προχωρούν στην αντικατάσταση του παρωχημένου δικτύου GSM-R με το νέο σύστημα επικοινωνιών FRMCS, που βασίζεται στην τεχνολογία 5G. Οι δοκιμές που πραγματοποιούνται στη Γερμανία δείχνουν ότι το νέο δίκτυο μπορεί να προσφέρει πολύ υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, ανοίγοντας τον δρόμο για αυτόματα τρένα, έξυπνη συντήρηση υποδομών και αποδοτικότερη διαχείριση της sidirodromikanea

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