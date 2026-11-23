Ειδική ψηφιακή εφαρμογή στο gov.gr προβλέπει η νέα διαδικασία για την υποβολή και την παρακολούθηση καταγγελιών που αφορούν το Δημόσιο. Πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά διαφθοράς, κακοδιοίκησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, ενώ θα ενημερώνονται για την πορεία της υπόθεσής τους.

Η διαδικασία θεσπίζεται με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η εφαρμογή θα αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα δέχεται καταγγελίες προς τα Αυτοτελή Γραφεία Συμβούλων Ακεραιότητας.

Στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους λειτουργούν τα συγκεκριμένα γραφεία. Οι καταγγελίες θα μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, υπέρμετρες καθυστερήσεις στην ικανοποίηση αιτημάτων, κακή εξυπηρέτηση πολιτών και ανάρμοστη συμπεριφορά υπαλλήλων.

Τα φυσικά πρόσωπα θα εισέρχονται στην εφαρμογή μέσω του gov.gr, χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης. Για τα νομικά πρόσωπα, η πρόσβαση θα γίνεται μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Κατά την υποβολή, ο καταγγέλλων θα καταχωρίζει τον φορέα και την υπηρεσιακή μονάδα που αφορά η αναφορά, την ημερομηνία του περιστατικού και, εφόσον είναι γνωστά, τα στοιχεία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων. Θα μπορεί επίσης να περιγράφει το συμβάν και να επισυνάπτει σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Με την οριστική υποβολή, η καταγγελία θα λαμβάνει αυτόματα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης και χρονοσήμανση. Προβλέπεται ηλεκτρονική παρακολούθηση της εξέλιξής της, ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αιτιολογημένη απάντηση για την εξέταση της υπόθεσης.

Τη διαχείριση των καταγγελιών θα αναλαμβάνει ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, ο οποίος θα αξιολογεί τα στοιχεία και θα διαβιβάζει τις υποθέσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αν προκύπτουν ενδείξεις πειθαρχικού παραπτώματος, η καταγγελία θα αποστέλλεται χωρίς καθυστέρηση στον πειθαρχικώς προϊστάμενο του υπαλλήλου.

Σε περιπτώσεις πιθανών ποινικών αδικημάτων, η υπόθεση θα διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η απόφαση προβλέπει ακόμη ενημέρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και μέτρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, με κρυπτογράφηση των αρχείων που διαβιβάζονται και περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία των καταγγελλόντων.

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