2026-11-20 22:05:41

Η ανάπτυξη νέων διεθνών διαδρόμων, οι επενδύσεις σε υποδομές και η εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών στις μεταφορές βρέθηκαν στο επίκεντρο των σημαντικότερων σιδηροδρομικών εξελίξεων των τελευταίων ωρών σε Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αμερική.Ξεχωρίζει η προετοιμασία για τη λειτουργία της νέας διασυνοριακής σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Ινδίας και Νεπάλ, η οποία αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ