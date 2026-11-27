2026-11-27 21:59:06

Αυξανόμενο κίνδυνο για τις κρίσιμες υποδομές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα αεροδρόμια και τα ενεργειακά δίκτυα, διαπιστώνει νέα έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (IISS), η οποία καταγράφει σημαντική αύξηση περιστατικών δολιοφθοράς που αποδίδονται σε δίκτυα συνδεόμενα με τη Ρωσία.Σύμφωνα με την ανάλυση, οι καταγεγραμμένες επιχειρήσεις δολιοφθοράς sidirodromikanea

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