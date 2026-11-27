2026-11-27 21:44:37

Οι οθόνες πληροφοριών επιβατών και τα συστήματα μεγαφώνων σταματούν να λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, καθώς οι αρχές διερευνούν την αιτία της διακοπής λειτουργίαςΟι οθόνες πληροφοριών επιβατών και τα συστήματα μεγαφωνιών σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλο το Βέλγιο σταμάτησαν να λειτουργούν την Παρασκευή λόγω διακοπής της πληροφορικής, επιβεβαίωσε ο διαχειριστής σιδηροδρομικών υποδομών sidirodromikanea

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