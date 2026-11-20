2026-11-20 08:48:43

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε την Τρίτη την αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας με την Ουκρανία για δύο ημέρες , μετά την προσγείωση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Μουκάτσεβο, στη δυτική Ουκρανία, με αποτέλεσμα την εκκένωση ενός ουγγρικού πληρώματος τρένου.Η Ουγγαρία θα αναστείλει τη σιδηροδρομική κυκλοφορία με την Ουκρανία sidirodromikanea

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