Ενεργειακά smoothies (ροφήματα) για επίπεδη και όμορφη κοιλιά.

2026-10-24 18:42:30

Τα καλά νέα είναι ότι το σπλαχνικό λίπος ή κοιλιακό λίπος, το οποίο είναι και το λίπος που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία διάφορων π s (ροφήματα) για επίπεδη και όμορφη κοιλιά. αθήσεων όπως ο διαβήτης τύπου 2, είναι πιό εύκολο να το πολεμήσουμε ενώ το υποδόριο, το οποίο δεν θεωρείται και ως μεγάλη απειλή για την υγεία μας, όπως το σπλαχνικό λίπος, είναι πιό δύσκολο να πολεμηθεί.



Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε όταν πρόκειται για το κοιλιακό λίπος είναι πως δεν υπάρχει τρόπος να εξαλειφθεί από μόνο του.



Πρέπει να δούμε το θέμα ολιστικά, με άλλα λόγια δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και αν υπάρχουν, όπως το να ξεκινήσουμε την αφαίρεση ορισμένων κυττάρων λίπους,



μπορεί να καταλήξουμε να αποθηκευτεί το σωματικό λίπος κάπου αλλού και κατά πάσα πιθανότητα να το δούμε σε σημεία πολύ χειρότερα από ό, τι όταν ήταν στην κοιλιά ή τους γοφούς μας



Να το δούμε να συσσωρεύεται στα γόνατα,



κάτω από το πηγούνι ή κάτω από τα χέρια και ούτω καθεξής, διότι το σώμα μας συνεργάζεται με τα λιπώδη κύτταρα του!



Η αλήθεια είναι ότι το σώμα μας αποφασίζει πού να βάλει και που να μην βάλει λίπος – ας μη το εξαναγκάσουμε να το βάλει κάπου αλλού - και αυτό συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/energeiaka-smoothies-gia-epipedi-kai-omorfi-koilia/



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