Πηγή: www.who.intΣύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ-WHO), περίπου ο μισός πληθυσμός του κόσμου δεν έχει πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες της υγείας. Για τον λόγο αυτό, η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε την υγεία και να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι ο καθένας μας πρέπει να έχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, όποτε και όπου χρειάζεται.Στόχος του ΠΟΥ είναι, λοιπόν, να εξασφαλίσει μία πιο υγιεινή και δίκαιη ζωή για όλους, προσπαθώντας να κατανοήσουν όλοι πόσο σημαντική είναι η υγεία, ποια η θέση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης σε αυτή καθώς και προτεινόμενες δράσεις έτσι ώστε να την επιτύχουμε.Health for all: Στατιστικά υγείας Τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός του κόσμου δεν απολαμβάνει πλήρη υγειονομική κάλυψη και δεν έχει πρόσβαση σε απαραίτητες υπηρεσίες υγείας.Περίπου 100 εκ. άνθρωποι οδηγούνται στην ακραία φτώχεια (ζουν το πολύ με $1,90 την ημέρα) επειδή χρειάζεται να πληρώνουν για τις υπηρεσίες υγείας που απολαμβάνουν.Πάνω από 800 εκ. άνθρωποι (σχεδόν το 12% του παγκόσμιου πληθυσμού) ξοδεύουν τουλάχιστον το 10% του οικογενειακού προϋπολογισμού τους για να καλύψουν το κόστος των υγειονομικών υπηρεσιών που χρειάζονται.Όλα τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν συμφωνήσει να εντείνουν τις προσπάθειες επίτευξης της ΚΥΚ έως το 2030, στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.Στόχοι της καμπάνιας: Υγεία για όλους!Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν τι είναι η γενική κάλυψη της υγείας και να τους παροτρύνουμε να υποστηρίξουν παντού την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα.Να παροτρύνουμε τους υπουργούς υγείας και άλλους φορείς λήψης αποφάσεων της κυβέρνησης να καλύψουν τα κενά στον τομέα της υγείας είτε αυτό αφορά το εργατικό προσωπικό, είτε τον εξοπλισμό.Να παροτρύνουμε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να προωθήσουν τη δράση αυτή παρέχοντας υπηρεσίες σε όλους τους ανθρώπους και βοηθώντας τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την υγεία να αναγνωρίσουν τι χρειάζονται οι άνθρωποι όσον αφορά την περίθαλψη, ιδίως στο επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης.Health for all: Γιατί θέλουμε παγκόσμια κάλυψη υγείας;Έχοντας παγκόσμια κάλυψη υγείας σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις ποιοτικές υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται, όποτε και όπου το έχουν ανάγκη, χωρίς οικονομικές δυσκολίες. Η μη ασφαλής και χαμηλής ποιότητα φροντίδα υγείας καταστρέφει τη ζωή και κοστίζει τα τρισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε παγκόσμια υγεία, βάζοντας ως γερά θεμέλια μια ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.Η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα!Υγεία για όλους: Ποιος ο ρόλος της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης;Ένα σύστημα υγείας με ισχυρή πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη μπορεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην υγεία. Είναι ένας αποδοτικός και δίκαιος τρόπος παροχής υπηρεσιών υγείας και αποτελεί το πρώτο επίπεδο επαφής με το σύστημα υγείας, όπου τα άτομα, οι οικογένειες και οι κοινότητες λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της υγειονομικής τους περίθαλψης από την πρόληψη μέχρι και τη θεραπεία τους, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο όπου ζουν και εργάζονται.Αφορά την γενικότερη διατήρηση της ευημερίας και όχι την αποκλειστική θεραπεία της ασθένειας τους. Οι υπηρεσίες που διαθέτει είναι πολλαπλές εξετάσεις για ανίχνευση προβλημάτων, εμβόλια, πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη ασθενειών, τη θεραπεία και αποκατάσταση μακροχρόνιων και βραχυπρόθεσμων ασθενειών και το συντονισμό με άλλα επίπεδα φροντίδας. Έτσι βοηθά τις χώρες να σημειώσουν πρόοδο προς την πλήρη κάλυψη της υγείας.Δράσεις για όλους!Ευρύ κοινόΦροντίστε να ενημερώνεστε συνεχώς για τα θέματα υγείας που υπάρχουν και μπορείτε να προληφθείτε από αυτά. Η διατροφή αποτελεί κυρίαρχο τρόπο πρόληψης για πλήθος ασθενειών (όπως καρδιαγγειακά, σακχαρώδης διαβήτης κ.α). Μπορείτε να ενημερώνεστε τακτικά από την κατηγορία Υγεία του portal διατροφής medNutrition.Η υγειονομική περίθαλψη είναι το δικαίωμα σας και δικαίωμα της οικογένειάς σας. Ας καλέσουμε τους ηγέτες του κόσμου, γράφοντας επιστολές οργανώνοντας συναντήσεις της κοινότητας ή αυξάνοντας τη φωνή σας στα μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά μέσα, ώστε να κάνουν την υγεία μια πραγματικότητα για όλους.Μιλήστε με κάποιο εργαζόμενο στον τομέα της υγείας για να πάρετε τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζεστε για τη δική σας υγεία αλλά και της οικογένειας.Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείαςΕίστε η φωνή για τους ασθενείς σας. Ενωθείτε με το δικό σας τους συναδέλφους σας και βοηθήστε τους τοπικούς ηγέτες να γνωρίσουν ότι υποστηρίζετε την υγεία για όλους.Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων με συμβουλές υγείας και φροντίδα. Ας προσπαθήσουμε όλοι να έχουν πρόσβαση στις δεξιότητες και την τεχνογνωσία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας.Ενδυναμώστε τους ασθενείς σας να φροντίζουν την υγεία τους. Παίζετε έναν ζωτικό ρόλο στην εκμάθηση των αναγκών τους και στο να τους διδάξετε τι μπορούν να κάνουν για να παραμένουν υγιείς.Οι εργαζόμενοι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα πρέπει να έχουν συνεχή σχέση εμπιστοσύνης με τους ασθενείς τους και γνωρίζουν το ιστορικό της υγείας τους. Γνωρίζοντας την πλήρη εικόνα τους, βοηθάτε στη βελτίωση της φροντίδας τους και την εξοικονόμηση χρημάτων.Φορείς χάραξης πολιτικήςΗ υγεία αποτελεί πολιτική επιλογή. Βεβαιωθείτε ότι έχει ληφθεί υπόψη από όλες τις κυβερνητικές πολιτικές.Επενδύστε περισσότερα χρήματα στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη ώστε να κάνετε την παγκόσμια υγεία πραγματικότητα.Φέτος, προσπαθήστε να συγκεντρώσετε καλύτερα δεδομένα για την υγεία έτσι ώστε να μπορούμε να στοχεύσουμε σε περισσότερους πόρους και να κάνουμε αλλαγές όπου χρειάζονται περισσότερο.ΣυμπερασματικάΣε κάθε χώρα του κόσμου οι ανάγκες διαφέρουν, επομένως η καθεμία θα πρέπει να εστιάσει σε διαφορετικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος μας είναι κοινός και αυτός είναι η εξασφάλιση παγκόσμιας υγείας. Γίνε λοιπόν και εσύ υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας και κάνε ότι περνάει από το χέρι σου ώστε να το επιτύχεις!Πηγή: https://www.mednutrition.gr/portal/enimerosi/epikairotita/16338-pagkosmia-imera-ygeias-2019-ygeia-gia-olous