Σύμφωνα με πολλές πηγές, κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι το 95% της άρχουσας τάξης δεν ήταν άνθρωποι, αλλά υβρίδια και μέλη μιας πολύ παλιάς λατρείας ή μιας πολύ παλιάς κοινωνίας.

Φαίνεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέλαβε την πολιτική και οικονομική ελίτ και μάλιστα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα ψυχρά ανθρώπινα ερπετά.

Ο Πούτιν επέβαλε επίσης αυστηρότερες κυρώσεις κατά της ανοικτής κοινωνίας του Soros.

Όταν κάποιος ρώτησε τον Πούτιν τι εννοούσε ότι ο Σόρος ως δράκος, ο Πούτιν πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ισχυρίστηκε ότι γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες αυτής της μη ανθρώπινης λατρείας από την καρδιά.

Επιβεβαίωσε ότι δεν ανήκε σε αυτή την ομάδα. Τον φοβούνται επίσης και προσπάθησαν να τον παρασύρουν στην ομάδα τους αρκετές φορές.

Φαίνεται ότι αυτή η ελίτ προσπαθεί να μειώσει το πνευματικό επίπεδο ολόκληρου του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Πούτιν, ολόκληρος ο πληθυσμός χειρίστηκε για να γίνει ασυνείδητος μέσω της επικοινωνίας των μέσων ενημέρωσης.

PRESIDENT PUTIN CLAIMS QUEEN ELIZABETH “IS NOT HUMAN” SHE IS REPTILIAN

[embedded content]

