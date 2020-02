2020-02-24 17:40:44

Στην παράσταση “The Phantom of the opera” βρέθηκε ο Τάκης Ζαχαράτος. Ο αγαπημένος performer μίλησε, μέσα σε όλα, για την απουσία του από τον νέο κύκλο του Your Face Sounds Familiar στην κάμερα του Happy Day.



Όταν δημοσιογράφος ρώτησε γιατί δεν τον βλέπουμε στην κριτική επιτροπή του σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, ο Τάκης Ζαχαράτος απάντησε με χαμόγελο: “Ρωτήστε τους παραγωγούς, εγώ θα σας πω; Το γυαλί που με κόβει από την επικοινωνία, κάτι δεν… Θέλω να είναι ζωντανό… Το YFSF τότε ήταν ζωντανό… Θέλω να έχω επαφή με τον κόσμο”.



“Είδα λίγο και ξαναείπα πως μ’ άρεσε πάρα πολύ η Μαρία, η Μίρκα και οι παίκτες” πρόσθεσε, με ειλικρίνεια, ο αγαπημένος performer. Ο Τάκης Ζαχαράτος θα δεχόταν, αλήθεια, να βρεθεί σαν παίκτης στο YFSF; “Ε όχι! Εγώ τώρα! Είναι δυνατόν; Όχι, με τίποτα. Ε, όχι, ντροπή”!



http://www.tvnea.com



VIDEO

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ