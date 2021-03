themaygeias

Συμβουλές για ένα ασφαλές κι έξυπνο άνοιγμα έδωσε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του LSE, Ηλίας Μόσιαλος.Η κατάσταση δεν είναι άσπρο μαύρο, θα πρέπει να σκεφτούμε ορθολογικά εδώ και νομίζω ότι υπάρχουν δόσεις μεγάλου ορθολογισμού στην τελευταία ανακοίνωση των μέτρων, σχολίασε ο καθηγητής σχετικά με τις «βαλβίδες εκτόνωσης» που αποφάσισε η κυβέρνηση όσον φορά το lockdown.O κ. Μόσιαλος τόνισε πως κατά την γνώμη του η επέκταση του ωραρίου κυκλοφορίας των πολιτών από τις 18:00 στις 21:00 είναι σωστή κίνηση καθώς διαφορετικά συμπιέζεται η κινητικότητα σε πολύ μικρότερα χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να έχουμε ενδεχομένως και μεγαλύτερα προβλήματα με την διασπορά του ιού.Όπως περιέγραψε, το «άνοιγμα» γίνεται με μικρά βήματα, πράγμα το οποίο είναι ορθό καθώς αυτή τη στιγμή πιέζεται εξαιρετικά το σύστημα υγείας, πράγμα που εάν συνεχιστεί ίσως μας οδηγήσει στο να μην αντέξει.Από την στιγμή που ανοίγουν τα κομμωτήρια, θα μπορούσε να πει κανείς «γιατί δεν πάμε κι ένα βήμα παραπέρα» πρόσθεσε εξηγώντας πως θα μπορούσε να υπάρξει, κατά την εκτίμηση του, επαναλειτουργία του click away σε τοπικό επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι τα καταστήματα έχουν πρόσβαση από δρόμο.«Εάν ανοίξουν τα καταστήματα σε επίπεδο δήμου, χωρίς την μετακίνηση, για την μια πρώτη εβδομάδα και συνεχίζουμε να μετράμε ευλαβικά το τι συμβαίνει σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας θα μπορούσε μετά η κυβέρνηση να σκεφτεί την επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας» είπε συγκεκριμένα επισημαίνοντας εκτός των άλλων πως σε περιθώριο δύο εβδομάδων αλλάζουν επιπρόσθετα τα καιρικά φαινόμενα.Όσον αφορά το «άνοιγμα» σε σχολεία και εστίαση ο κ. Μόσιαλος σημείωσε πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί με την προϋπόθεση πως αντέχει το σύστημα υγείας.Αναλύοντας περαιτέρω τα του συστήματος υγείας, ο καθηγητής εκτίμησε πως χρειαζόμαστε πλέον ενιαία διοίκηση για το σύστημα υγείας.Την ίδια ώρα, στο περιθώριο των εξελίξεων με την απόφαση της κυβέρνησης για χορήγηση δωρεάν self tests για τον κορονοϊό στους πολίτες, ο κ. Μόσιαλος τόνισε πως αυτό ήταν κάτι το οποίο ζητούσε η επιστημονική κοινότητα επί μήνες εντούτοις επεσήμανε ενδεχόμενους - παγίδες για αυτά.« Πέρα από την χρησιμότητα, που θα πούμε ναι, υπάρχουν δύο ερωτήματα» είπε συγκεκριμένα.«Είναι αυτά τα τεστ αξιόπιστα;» διερωτήθηκε τονίζοντας πως αυτά θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν αυτά έχουν εγκριθεί από τον ΠΟΥ ή ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ή άλλοι αξιόπιστοι οργανισμοί.Ταυτόχρονα σημαντικό ερώτημα για τον κ. Μόσιαλο είναι και η εγκυρότητα τους, χωρίς ωστόσο να ανησυχεί όπως είπε για το ενδεχόμενο ψευδώς θετικών τεστ αφού μετά το self test γίνονται επανάληψη με μοριακά.Από εκεί και πέρα, δήλωσε, το ερώτημα είναι εάν μας δίνουν πολλά ψευδώς αρνητικά και με αυτή την έννοια υπάρχει χαλαρότητα σε κάποιον που πάσχει από κορονοϊό και νομίζει ότι δεν πάσχει.« Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτά τα τεστ δεν είναι πολύ έγκυρα στους ασυμπτωματικούς, πιθανώς και στους προσυμπτωματικούς» είπε παράλληλα και πρόσθεσε πως επίσης αυτά δεν είναι ιδιαιτέρως έγκυρα όταν το ιικό φορτίο δεν είναι πολύ αυξημένο, όπως επίσης τίθεται θέμα εγκυρότητας για όσους έχουν συμπτώματα και έχουν περάσει 5-7 ημέρες.«Επομένως είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο» συνόψισε ο κ. Μόσιαλος επισημαίνοντας εν κατακλείδι ότι σε κάθε περίπτωση είναι θεμιτό να γνωρίζουμε και τα όρια μην νομίζοντας ότι θα λυθούν τα προβλήματα με αυτό.