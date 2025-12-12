Εκμεταλλευόμενοι τις νέες τεχνολογίες, οι δράστες γίνονται ολοένα και πιο ευρηματικοί στον τρόπο που παγιδεύουν τους καταναλωτές. Με ψεύτικα e-mail, SMS ή σελίδες παρακολούθησης δεμάτων, κλέβουν στοιχεία καρτών, κωδικούς και προσωπικά δεδομένα. Γι’ αυτό οι καταναλωτές χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο κατά τις online αγορές τους όσο και με τις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν για παραγγελίες και παραδόσεις.

Μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές είναι οι fake tracking pages. Οι απατεώνες στέλνουν SMS ή e-mail που μοιάζουν με ενημερώσεις εταιριών courier, όπως «Το δέμα σας δεν παραδόθηκε» ή «Απαιτείται μικρή πληρωμή για εκτελωνισμό». Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα όπου ο χρήστης καλείται να εισάγει προσωπικά στοιχεία και αριθμούς καρτών, τα οποία καταλήγουν απευθείας στους δράστες.

Συχνό είναι επίσης το phishing μέσω παρακολούθησης e-mail. Με παραβιασμένους κωδικούς ή κακόβουλες εφαρμογές, οι απατεώνες συλλέγουν παραστατικά αγορών και δημιουργούν απόλυτα ρεαλιστικά μηνύματα, μιμούμενοι γνωστά e-shops και ενημερώσεις παραγγελιών. Με SMS spoofing εμφανίζονται στο κινητό ως ACS, ELTA Courier, DHL ή «Parcel Delivery», με τα ψεύτικα μηνύματα να μπαίνουν στην ίδια συνομιλία με τα αυθεντικά, δυσκολεύοντας τον χρήστη να τα ξεχωρίσει.

Ένα ακόμη τρικ είναι η παγίδα του 1,50 ευρώ, όπου οι δράστες στέλνουν μήνυμα ότι το δέμα δεν μπορεί να παραδοθεί και ζητούν μικροπληρωμή για «επαναπροώθηση». Το ποσό δεν κινεί υποψίες, όμως τα στοιχεία της κάρτας που εισάγει ο χρήστης χρησιμοποιούνται για να αδειάσουν λογαριασμούς. Εξίσου επικίνδυνη είναι η χρήση δημόσιων Wi-Fi, όπου οι δράστες μπορούν να παρακολουθήσουν login σε e-shops, tracking πακέτων και online πληρωμές. Επιπλέον, κυκλοφορούν κακόβουλες εφαρμογές tracking που ζητούν υπερβολικά δικαιώματα πρόσβασης και καταγράφουν ειδοποιήσεις και SMS.

Στα social media, ψεύτικες σελίδες που μιμούνται γνωστά καταστήματα εμφανίζουν «flash sales» ή προσφορές με πληρωμή σε μη ασφαλές περιβάλλον. Πολλοί καταναλωτές, παρασυρόμενοι από τις χαμηλές τιμές, καταλήγουν να δώσουν στοιχεία καρτών σε απατεώνες.

Για την προστασία των καταναλωτών, οι ειδικοί συστήνουν να αποφεύγονται τα links από SMS και e-mail και να γίνεται απευθείας πληκτρολόγηση της επίσημης ιστοσελίδας courier. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο τον αυθεντικό αριθμό παρακολούθησης που τους στέλνει το e-shop, να ελέγχουν προσεκτικά το URL για μικρές παραλλαγές, να μη δίνουν στοιχεία κάρτας για «μικροπληρωμές» και να αποφεύγουν συναλλαγές μέσω δημόσιου Wi-Fi. Χρήσιμη είναι η ενεργοποίηση ειδοποιήσεων της τράπεζας για κάθε συναλλαγή, καθώς και η χρήση virtual card για online αγορές. Τέλος, δεν πρέπει να εγκαθίστανται άγνωστες εφαρμογές tracking που ζητούν υπερβολικά δικαιώματα.

Οι απάτες εξελίσσονται συνεχώς και η ενημέρωση παραμένει η καλύτερη άμυνα των καταναλωτών απέναντι στις παγίδες των δραστών.

