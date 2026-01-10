2026-01-10 15:18:40
Φωτογραφία για Γρίπη: Αγωνία για την πτώση της θερμοκρασίας και το άνοιγμα των σχολείων – Πότε έρχεται το πικ και η ύφεση
Καθώς τα σχολεία ανοίγουν μετά τις αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι επιστήμονες στην Ελλάδα δεν μιλούν για «απλό συνωστισμό» αλλά για μια δυναμική επανεκκίνηση της εποχικής γρίπης με σοβαρές επιπτώσεις.

Η εικόνα που σχηματίζεται είναι ανησυχητική: η διασπορά του ιού της γρίπης - αλλά και των άλλων ιών της εποχής - αυξάνεται. Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκονται, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα σχολεία, η ενδοοικογενειακή μετάδοση, σε συνδυασμό με το κρύο που έρχεται και ωθεί τον κόσμο σε κλειστούς χώρους.

