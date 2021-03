Η νέα γενιά επεξεργαστών της Intel είναι εδώ. Μετά την αρχική αποκάλυψη στη CES, η εταιρία είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει την 11η γενιά των Core chips της για desktop, τα οποία είναι γνωστά και με την κωδική τους ονομασία Rocket Lake-S.

Στην αιχμή του δόρατος έχουμε τον Core i9-11900K, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με οκτώ πυρήνες και δεκαέξι threads, με boost clock speeds έως και 5.3Ghz, υποστηρίζοντας DDR4 μνήμες με συχνότητα έως 3,200MHz και συνολικά 20 PCIe 4.0 lanes. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει backwards compatibility με τα chipset της 400 σειράς της Intel.

Οι παρατηρητικοί PC Hardaware enthusiasts, μάλλον, θα αναρωτιούνται γιατί η Intel αντί να πάει μπροστά όσον αφορά τους πυρήνες, πάει πίσω. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο flagship, ο Core i9-10900K, διέθετε 10 πυρήνες και 20 threads με αντίστοιχο χρονισμό στα 5.3GHz. Αυτό οφείλεται στην αλλαγή αρχιτεκτονικής.

Mετά από σχεδόν μισή δεκαετία, η Intel κάνει τη μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική Cypress Cove που επιτέλους θα αντικαταστήσει την Skylake που αρχικά έκανε το ντεμπούτο το της με την 6η γενιάς των Core επεξεργαστών. Για την ακρίβεια, βέβαια, η Cypress Cove αρχιτεκτονική δεν είναι ακριβώς νέα. Πρόκειται στην ουσία για την μικροαχιτεκτονική Willow Cove που είχαμε δει στους 10nm Tiger Lake επεξεργαστές, η οποία αυτή τη φορά γίνεται backport στα 14nm.

Μιας και η αρχιτεκτονική αυτή είχε σχεδιαστεί αρχικά για 10nm, η Intel αναγκάστηκε να μειώσει τον αριθμό των πυρήνων που χωρά το κάθε chip των 14nm. Ωστόσο, η εταιρία ισχυρίζεται πως συνολικά η απόδοση θα είναι καλύτερη από την 10η γενιά, με έως και 19% καλύτερο IPC (instructions per cycle).

Η Intel πρακτικά ποντάρει στην τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την κατασκευή 14nm επεξεργαστών τόσα χρόνια, που της επιτρέπει να βγάλει και την τελευταία ‘σταγόνα’ απόδοσης από αυτά τα chips, αφού ο αριθμός των πυρήνων δεν είναι πάντα το σημαντικότερο.

Ακολουθεί ένα αναλυτικός πίνακας με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοντέλων της νέας σειράς, καθώς και μερικά 1080p benchmarks που δείχνουν υπεροχή έως και 11% σε σύγκριση με τον Ryzen 9 5900X.

ΜοντέλοCores/ThreadsBase clock speed (GHz)Boosted clock speed (GHz)Turbo Boost Max 3.0 clock speedBoost speed, single core / all cores (GHZ)Smart CacheTDP (W)ΓραφικάΤιμή ($)i9-11900K444243.5Up to 5.1Up to 5.2Up to 5.3 / 4.816MB125Intel UHD Graphics 750539i9-11900444242.5Up to 5.0Up to 5.1Up to 5.2 / 4.716MB65Intel UHD Graphics 750439i7-11700K444243.6Up to 4.9Up to 5.0NA16MB125Intel UHD Graphics 750399i7-11700444242.5Up to 4.8Up to 4.9NA16MB65Intel UHD Graphics 750323i5-11600K443593.9Up to 4.9NANA12MB125Intel UHD Graphics 750262i5-11600443592.8Up to 4.8NANA12MB65Intel UHD Graphics 750213i5-11500443592.7Up to 4.6NANA12MB65Intel UHD Graphics 750192i5-11400443592.6Up to 4.4NANA12MB65Intel UHD Graphics 730182

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τα νέα chips θα υποστηρίζουν το Resizable BAR για καλύτερη απόδοση σε συνδυασμό με τις Nvidia και AMD κάρτες που το υποστηρίζουν, ενώ θα είναι εξοπλισμένα με έως και 50% ταχύτερα ενσωματωμένα γραφικά. Μαζί με το ντεμπούτο των νέων επεξεργαστών θα έρθουν στην αγορά και νέες μητρικές με τα καινούργια chipsets της 500 σειράς.

Η κυκλοφορία των νέων επεξεργαστών έχει ήδη ξεκινήσει στο εξωτερικό, χωρίς να υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την Ελλάδα.

