Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Semafor, η AMD βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο συζητήσεων με την Intel προκειμένου να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις της Intel Foundry Services (IFS). Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μια ιστορικά ασυνήθιστη κίνηση: δύο άμεσοι ανταγωνιστές στην αγορά επεξεργαστών x86 να συνεργάζονται σε επίπεδο κατασκευής. Ωστόσο, τόσο η Intel όσο και η AMD απέφυγαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα, ενώ το Reuters το χαρακτήρισε «διερευνητικό» χωρίς δεσμευτικά στοιχεία.

Advanced nodes στο τραπέζι, αλλά όχι για αιχμή

Η αναφορά κάνει λόγο για κόμβους αιχμής, όπως ο Intel 18A, τον οποίο η εταιρεία θέλει να λανσάρει ως βιτρίνα της νέας στρατηγικής foundry. Παρ’ όλα αυτά, αρκετοί αναλυτές θεωρούν πιθανότερο ότι οποιαδήποτε πρώτη συνεργασία θα ξεκινήσει με λιγότερο κρίσιμα ή βοηθητικά προϊόντα (chipsets, I/O controllers, δευτερεύοντα εξαρτήματα), καθώς η απόδοση (yield) και η ωριμότητα των κόμβων αιχμής της Intel παραμένουν ζητούμενα. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι επίκειται παραγωγή Ryzen ή Radeon επόμενης γενιάς σε γραμμές της Intel.

Γιατί να το σκεφτεί η AMD

Η AMD βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην TSMC για την κατασκευή των chips της. Μια πιθανή συνεργασία με την Intel θα της προσέφερε πολυπρομηθευτική στρατηγική (multi-sourcing), περιορίζοντας το γεωπολιτικό ρίσκο από την εξάρτηση στην Ταϊβάν. Παράλληλα, οι πολιτικές των ΗΠΑ (CHIPS Act) πιέζουν τις εταιρείες να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή. Μέσω Intel Foundry, η AMD θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις, χωρίς να χάσει την τεχνική υπεροχή της TSMC στους κορυφαίους κόμβους.

Η στρατηγική της Intel

Η Intel επιχειρεί να εδραιώσει το foundry της ως παγκόσμιο παίκτη, ώστε να ανταγωνιστεί όχι μόνο την TSMC αλλά και τη Samsung. Για να πετύχει, χρειάζεται μεγάλους πελάτες-άγκυρες. Πρόσφατα, οι ΗΠΑ απέκτησαν μερίδιο 9,9% στην Intel και η Nvidia αγόρασε περίπου 4% μετοχών, ενισχύοντας τη στρατηγική της εταιρείας. Σημειώνεται όμως ότι η συμμετοχή της Nvidia είναι μετοχική και δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα κατασκευάσει chips μέσω Intel Foundry.

Πού στεκόμαστε σήμερα

Η είδηση αφορά προοπτική και όχι συμφωνία. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα δούμε σύντομα προϊόντα AMD με σήμανση «Made by Intel». Αντίθετα, η πιθανότερη εξέλιξη είναι μια σταδιακή συνεργασία σε λιγότερο κρίσιμα κομμάτια, ως «πιλοτικό» βήμα. Η έκβαση θα εξαρτηθεί από την τεχνική πρόοδο των κόμβων 18A/14A της Intel και από τις πιέσεις των ΗΠΑ για επαναπατρισμό της παραγωγής chips.

