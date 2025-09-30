Η Qualcomm παρουσίασε στη Maui τη δεύτερη γενιά Snapdragon X για Windows PCs: τα X2 Elite και X2 Elite Extreme. Η κορυφαία έκδοση «Extreme» φτάνει για πρώτη φορά σε Arm συμβατό CPU τα 5 GHz (σε έως δύο πυρήνες) και κατασκευάζεται στα 3 nm, με στόχο υψηλότερες επιδόσεις σε ίδια κατανάλωση και σαφώς καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Η διάθεση συστημάτων τοποθετείται στο πρώτο μισό του 2026.

Στην αρχιτεκτονική, η εταιρεία περνά στην 3η γενιά του Oryon CPU με δύο κατηγορίες πυρήνων: «Prime» για μέγιστη ισχύ και «Performance» για υψηλή απόδοση με χαμηλότερη κατανάλωση. Το X2 Elite Extreme (κωδικός X2E-96-100) συνδυάζει 12 Prime και 6 Performance πυρήνες (σύνολο 18), με boost 5.0 GHz σε 1–2 πυρήνες, μέγιστο all-core 4.4 GHz για τους Prime και 3.6 GHz για τους Performance. Το X2E-88-100 διατηρεί 18 πυρήνες με boost 4.7 GHz και multi-core 4.0/3.4 GHz, ενώ το X2E-80-100 κατεβαίνει στους 12 πυρήνες και 34 MB cache. Τα δύο μεγαλύτερα μοντέλα φέρουν 53 MB συνολικής cache.

Στη μνήμη, όλα υποστηρίζουν LPDDR5X στα 9523 MT/s. Η Extreme εκδοχή ξεχωρίζει με 192-bit διαύλο και εύρος ζώνης 228 GB/s, ενώ οι άλλες δύο εκδόσεις διατηρούν 128-bit και 152 GB/s. Η μέγιστη χωρητικότητα φτάνει τα 128+ GB, χρήσιμη για βαριές ροές εργασίας (π.χ. video, LLMs). Στα γραφικά, κάνει ντεμπούτο η Adreno X2-90 (έως 1.85 GHz στην Extreme), με υποστήριξη DirectX 12.2, Vulkan 1.4 και προβολή έως τριών εξωτερικών οθονών 5K/60. Η Qualcomm μιλά για 2,3× καλύτερη απόδοση ανά Watt σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, κάτι που θα έχει ενδιαφέρον να επιβεβαιωθεί σε ανεξάρτητα tests.

Στο AI, η Hexagon NPU φτάνει τα 80 TOPS (INT8), με αύξηση 78% στα θεωρητικά TOPS έναντι της πρώτης γενιάς. Η εταιρεία τη χαρακτηρίζει «την ταχύτερη NPU σε laptop» και την στοχεύει σε Copilot+ και παράλληλα AI workloads. Υπενθυμίζεται ότι τα TOPS συγκρίνονται με προσοχή, καθώς αλλάζουν μεθοδολογίες και ακριβεία πράξεων μεταξύ κατασκευαστών.

Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει το modem-RF Snapdragon X75 με έως 10 Gbps σε 5G και το FastConnect 7800 για Wi-Fi 7/Bluetooth 5.4. Για τον επαγγελματικό στόλο, προστίθεται το Snapdragon Guardian, υποσύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης εκτός λειτουργικού (out-of-band), σε λογική παρόμοια με τεχνολογίες τύπου vPro.

Στις επιδόσεις, η Qualcomm κάνει λόγο για έως 75% υψηλότερη CPU απόδοση σε «ISO power» έναντι ανταγωνισμού, δηλαδή σε ίσο ενεργειακό περιθώριο. Πρόκειται για εταιρικές μετρήσεις και θα χρειαστεί επιβεβαίωση με ανεξάρτητα benchmarks, ειδικά καθώς οι πρώτες συσκευές θα αργήσουν να φτάσουν στην αγορά.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και τα form factors, η εταιρεία δείχνει στόχευση σε laptops αλλά και mini PCs, με πιθανές πρώτες εμφανίσεις στη CES 2026. Η δεύτερη γενιά Snapdragon X έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου τα Windows on Arm έχουν βελτιώσει αυτο emulation υπάρχουν κάποια θέματα σε συγκεκριμένα games και niche εφαρμογές. Αν επαληθευτούν οι ισχυρισμοί για απόδοση/καλή αυτονομία και για ώριμο software layer, η πίεση σε Intel/AMD αλλά και απέναντι στα Apple M-series θα είναι ουσιαστική.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.