Η επόμενη γενιά φορητών επεξεργαστών της Intel, με κωδική ονομασία Panther Lake, εμφανίζεται σε εκτενή διαρροή που περιγράφει 12 SKUs σε τρεις ομάδες: Core Ultra X (H), Core Ultra (H) και Panther Lake-U. Κεντρικό στοιχείο είναι η νέα σήμανση "Core Ultra X", η οποία — σύμφωνα με πολλαπλές πηγές — υποδηλώνει τις εκδόσεις με ενσωματωμένα γραφικά Xe3 (Celestial) στα 12 cores. Οι «μη-X» εκδόσεις διατηρούν χαμηλότερα επίπεδα iGPU (π.χ. 10 Xe3 στα Core Ultra 5). Τα παραπάνω προέρχονται από έγκυρους tipsters (Tipsters / Weibo / Chiphell) και συνοψίζονται από το Tom’s Hardware, Wccftech και Notebookcheck.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι κορυφαίες παραλλαγές Core Ultra X9/X7 (H) φέρονται να συνδυάζουν 4 P-cores (Cougar Cove), 8 E-cores (Darkmont) και 4 LP-E cores για εργασίες χαμηλής κατανάλωσης, μαζί με 12 Xe3

. Χαρακτηριστικά παραδείγματα που κυκλοφόρησαν στα forums είναι τα Core Ultra X9 388H, X7 368H και X7 358H (όλα 4P+8E+4 LP-E, 12 Xe3) και το Core Ultra 5 338H (4P+4E+4 LP-E, 10 Xe3). Στην «κανονική» σειρά PTL-H εμφανίζονται τα Core Ultra 9 375H, 7 355H, 7 345H και 5 325H με 4 Xe3. Στα PTL-U καταγράφονται τα 7 360U, 5 350U, 5 340U και 3 320U, με 4 P-cores, 0 E-cores και 4 LP-E — δύο P-cores στο 320U — και 4 Xe3. Αυτά τα μοντέλα και διαμορφώσεις συμφωνούν σε διαφορετικές αναφορές, με μικρές διαφορές στα ονόματα και τις συχνότητες.

Σημαντικές διευκρινίσεις: οι πληροφορίες είναι διαρροές και όχι επίσημες προδιαγραφές. Η ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2025 αφορά, σύμφωνα με ρεπορτάζ, τεχνικό «deep dive» της Intel και όχι το λανσάρισμα προϊόντων· η ευρεία εμπορική διάθεση αναμένεται στις αρχές 2026. Η σήμανση "X" δεν σχετίζεται με το TDP αλλά με τη διαμόρφωση της iGPU (12 Xe3), ενώ οι εκδόσεις H/U φέρουν iGPU 10 ή 4 Xe3.

Από αρχιτεκτονικής άποψης, το Panther Lake παρουσιάζεται ως η πρώτη σειρά στον κόμβο Intel 18A, που στοχεύει να συνδυάσει την αποδοτικότητα Lunar Lake με υψηλότερα core counts και υποστήριξη εξωτερικής μνήμης (όχι on-package όπως στα 200V). Το «LP-E νησί» (4 πυρήνες ελαφρού τύπου για idle/καθημερινές διεργασίες) επαναφέρεται για βελτιστοποίηση στη διαχείριση χαμηλής κατανάλωσης, ενώ η μετάβαση σε iGPU Celestial (Xe3) αναμένεται να δώσει σημαντικό άλμα στα ενσωματωμένα γραφικά σε σχέση με τα Xe2 του Lunar Lake.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.