Η επόμενη γενιά φορητών επεξεργαστών της Intel, με κωδική ονομασία Panther Lake, εμφανίζεται σε εκτενή διαρροή που περιγράφει 12 SKUs σε τρεις ομάδες: Core Ultra X (H), Core Ultra (H) και Panther Lake-U. Κεντρικό στοιχείο είναι η νέα σήμανση "Core Ultra X", η οποία — σύμφωνα με πολλαπλές πηγές — υποδηλώνει τις εκδόσεις με ενσωματωμένα γραφικά Xe3 (Celestial) στα 12 cores. Οι «μη-X» εκδόσεις διατηρούν χαμηλότερα επίπεδα iGPU (π.χ. 10 Xe3 στα Core Ultra 5). Τα παραπάνω προέρχονται από έγκυρους tipsters (Tipsters / Weibo / Chiphell) και συνοψίζονται από το Tom’s Hardware, Wccftech και Notebookcheck.
Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, οι κορυφαίες παραλλαγές Core Ultra X9/X7 (H) φέρονται να συνδυάζουν 4 P-cores (Cougar Cove), 8 E-cores (Darkmont) και 4 LP-E cores για εργασίες χαμηλής κατανάλωσης, μαζί με 12 Xe3
Σημαντικές διευκρινίσεις: οι πληροφορίες είναι διαρροές και όχι επίσημες προδιαγραφές. Η ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2025 αφορά, σύμφωνα με ρεπορτάζ, τεχνικό «deep dive» της Intel και όχι το λανσάρισμα προϊόντων· η ευρεία εμπορική διάθεση αναμένεται στις αρχές 2026. Η σήμανση "X" δεν σχετίζεται με το TDP αλλά με τη διαμόρφωση της iGPU (12 Xe3), ενώ οι εκδόσεις H/U φέρουν iGPU 10 ή 4 Xe3.
Από αρχιτεκτονικής άποψης, το Panther Lake παρουσιάζεται ως η πρώτη σειρά στον κόμβο Intel 18A, που στοχεύει να συνδυάσει την αποδοτικότητα Lunar Lake με υψηλότερα core counts και υποστήριξη εξωτερικής μνήμης (όχι on-package όπως στα 200V). Το «LP-E νησί» (4 πυρήνες ελαφρού τύπου για idle/καθημερινές διεργασίες) επαναφέρεται για βελτιστοποίηση στη διαχείριση χαμηλής κατανάλωσης, ενώ η μετάβαση σε iGPU Celestial (Xe3) αναμένεται να δώσει σημαντικό άλμα στα ενσωματωμένα γραφικά σε σχέση με τα Xe2 του Lunar Lake.
