themaygeias

Δεν είναι υποχρεωτική, αλλά εθελοντική η δήλωση των αποτελεσμάτων των self tests για κορονοϊό που θα κάνουν οι πολίτες στο σπίτι τους, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, τόνισε ότι τα μισά ραντεβού για τον εμβολιασμό έχουν κλειστεί μέσα από τα φαρμακεία κι όχι ηλεκτρονικά, είτε μέσω της άυλης συνταγογράφησης ή της πλατφόρμας emvolio.gov.gr. «Τα φαρμακεία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο» πρόσθεσε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο, καθώς «ξεκινήσαμε με τις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν λιγότερες ψηφιακές δεξιότητες σε σχέση με τους νεότερους».Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι δημιουργείται μια πλατφόρμα όπου θα μπορεί κανείς εθελοντικά να δηλώνει αν είναι θετικός στον ιό με βάση το self test «κι έπειτα αυτό θα οδηγεί στην δυνατότητα οι πολίτες να μπορούν να κάνουν δωρεάν πρόσθετο rapid test σε δημόσιες δομές. Δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση να το δηλώσει κάποιος, διότι πιστεύουμε στην ατομική ευθύνη κι ότι ο κάθε συμπολίτης μας καλό θα είναι να το δηλώσει». Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μάλιστα, σημείωσε ότι στις αρχές Απριλίου θα αρχίσουν να χορηγούνται τα self test. «Θα ανακοινωθεί άμεσα γενικότερα από την κυβέρνηση».Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε και για τον έναν χρόνο λειτουργίας του gov.gr όπου οι πολίτες εξυπηρετούνται ψηφιακά και μπορούν να λαμβάνουν έγγραφα και πιστοποιητικά που θέλουν από δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ανακοίνωσε και την υποβολή αιτήματος και την εύκολη διάθεση αντιγράφου του ποινικού μητρώου εντός ολίγων ωρών ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr. «Στόχος του υπουργείου είναι κάθε μέρα και μια μικρή αλλαγή».