Τα self-test για το αλκοόλ είναι πλέον διαθέσιμα στα φαρμακεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν μόνοι τους αν μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.



Πρόκειται για τεστ ατομικής χρήσης, με εύκολη διαδικασία, και η τιμή τους κυμαίνεται από 5 έως 7 ευρώ ανά συσκευασία, η οποία περιλαμβάνει δύο τεμάχια. H χρήση τους είναι απλή:



Στο κέντρο του σωλήνα υπάρχει ένα αντιδραστήριο. Ο χρήστης πιέζει και τα δύο άκρα για να απελευθερωθεί η ουσία και στη συνέχεια φυσά για 10 δευτερόλεπτα μέσα στον σωλήνα – κάτι που επαναλαμβάνει άλλη μία φορά. Το αποτέλεσμα προκύπτει από την αλλαγή χρώματος στους κρυστάλλους που βρίσκονται στο εσωτερικό του σωλήνα.



Η ένδειξη του τεστ δίνεται σε τέσσερα επίπεδα:



0 (λευκό): Καμία ανίχνευση αλκοόλ



0.2: Δείχνει μικρή ποσότητα



0.5: Υψηλότερη συγκέντρωση



0.8 (κόκκινο): Πολύ υψηλό επίπεδο, πάνω από το νόμιμο όριο



Το τεστ λειτουργεί σαν ένα εργαλείο αυτοελέγχου για την αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια.

