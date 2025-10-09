2025-10-09 22:09:25
Φωτογραφία για Διαθέσιμα στα φαρμακεία τα self-test για αλκοόλ
Τα self-test για το αλκοόλ είναι πλέον διαθέσιμα στα φαρμακεία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν μόνοι τους αν μπορούν να οδηγήσουν με ασφάλεια, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Πρόκειται για τεστ ατομικής χρήσης, με εύκολη διαδικασία, και η τιμή τους κυμαίνεται από 5 έως 7 ευρώ ανά συσκευασία, η οποία περιλαμβάνει δύο τεμάχια. H χρήση τους είναι απλή:

Στο κέντρο του σωλήνα υπάρχει ένα αντιδραστήριο. Ο χρήστης πιέζει και τα δύο άκρα για να απελευθερωθεί η ουσία και στη συνέχεια φυσά για 10 δευτερόλεπτα μέσα στον σωλήνα – κάτι που επαναλαμβάνει άλλη μία φορά. Το αποτέλεσμα προκύπτει από την αλλαγή χρώματος στους κρυστάλλους που βρίσκονται στο εσωτερικό του σωλήνα.

Η ένδειξη του τεστ δίνεται σε τέσσερα επίπεδα:

0 (λευκό): Καμία ανίχνευση αλκοόλ

0.2: Δείχνει μικρή ποσότητα

0.5: Υψηλότερη συγκέντρωση

0.8 (κόκκινο): Πολύ υψηλό επίπεδο, πάνω από το νόμιμο όριο

Το τεστ λειτουργεί σαν ένα εργαλείο αυτοελέγχου για την αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια.
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τουρκία: Προς αγορά μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τουρκία: Προς αγορά μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ
Politico: Η Γαλλία μπορεί να κάνει πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη της Ευρώπης
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Politico: Η Γαλλία μπορεί να κάνει πραγματικότητα τον χειρότερο εφιάλτη της Ευρώπης
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ενημέρωση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά και τα φαρμακεία μας
Ενημέρωση για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά και τα φαρμακεία μας
Φαρμακεία: Νέες ρυθμίσεις για την απαλλαγή από τις διανυκτερεύσεις
Φαρμακεία: Νέες ρυθμίσεις για την απαλλαγή από τις διανυκτερεύσεις
ΦΥΚ: Ξεκινά η διάθεσή τους στα ιδιωτικά φαρμακεία - Οι 6 κατηγορίες που περνούν στη γειτονιά
ΦΥΚ: Ξεκινά η διάθεσή τους στα ιδιωτικά φαρμακεία - Οι 6 κατηγορίες που περνούν στη γειτονιά
ΠΦΣ: Πρόταση συνεργασίας δράσεων πρόληψης με Φ.Σ. για την Οδική Ασφάλεια και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
ΠΦΣ: Πρόταση συνεργασίας δράσεων πρόληψης με Φ.Σ. για την Οδική Ασφάλεια και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για τα ακριβά φάρμακα στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι θα περιλαμβάνει
Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για τα ακριβά φάρμακα στα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι θα περιλαμβάνει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Έρευνα ανοίγει η Κομισιόν για κατασκοπεία από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουγγαρίας
Έρευνα ανοίγει η Κομισιόν για κατασκοπεία από τις μυστικές υπηρεσίες της Ουγγαρίας
Χωρίς σκαλωσιές ο Παρθενώνας έπειτα από περίπου 15 χρόνια εργασιών
Χωρίς σκαλωσιές ο Παρθενώνας έπειτα από περίπου 15 χρόνια εργασιών
H Google φέρνει το AI Mode και στην Ελλάδα
H Google φέρνει το AI Mode και στην Ελλάδα
Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Τα «σκοτεινά» σημεία
Συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς: Τα «σκοτεινά» σημεία
Καζακστάν: Αξιωματούχος προτρέπει σε επενδύσεις για να βοηθήσει τη χώρα να συνδέσει την Κίνα με την Ευρώπη
Καζακστάν: Αξιωματούχος προτρέπει σε επενδύσεις για να βοηθήσει τη χώρα να συνδέσει την Κίνα με την Ευρώπη