Ο Ετεοκλής Παύλου, η Ελένη Χατζίδου και η Λιλή Πυράκη σχολίασαν την τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα όσον αφορά την αχαριστία και τα «φίδια» στο εργασιακό περιβάλλον, με αφορμή τη συνέντευξη του Δήμου Βερύκου που προβλήθηκε στην εκπομπή του το πρωί της Τετάρτης.Τον λόγο πήρε ο Ετεοκλής Παύλου αρχικά πήρε τον λόγο, τονίζοντας ότι ο ίδιο αντιλαμβάνεται να υπάρχει ένα ζήτημα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 με τον οποίο και συνεργάζεται.«Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέει ο Γιώργος Λιάγκας, τουλάχιστον για εμένα κι έτσι το ερμηνεύει. Μίλησε για φίδια με την έννοια που εκείνος ήθελε με την αχαριστία κι έβαλε στο τραπέζι στελέχη. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει θέμα με τον σταθμό και υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί να υπάρχει πρόβλημα με το κανάλι; Εγώ αυτή τη σκέψη έκανα», σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου.Τότε, η Λιλή Πυράκη παρενέβη: «Υπήρχαν άνθρωποι μέσα στον ΑΝΤ1, αυτό που θεωρήσαμε εμείς που βάζανε λόγια σε Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιάγκα για τον καλεσμένος, υπήρξαν άνθρωποι που αφήσαν τον Γρηγόρη να μείνει θυμωμένος – ο Γιώργος Λιάγκας ακύρωσε για προσωπικούς λόγους την εμφάνιση του, οπότε μπορεί κιόλας να αναφέρεται και σε αυτούς του ανθρώπους που αυτή την περίοδο δεν τον έχουν στηρίξει».Μετά την τοποθέτηση της Λιλής Πυράκη, ο Ετεοκλής Παύλου κι ενώ συμφώνησε μαζί της, είπε: «Επειδή μίλησε για αχαριστία και μαζί με αυτό που λες Λιλή, όλο αυτό που συνέβη μπορεί να ένιωσε κρεμασμένος από κάποια στελέχη που υπερασπίστηκαν τον Γρηγόρη κι όχι τον ίδιο».Στη συνέχεια, η Ελένη Χατζίδου αρκέστηκε σε μία φράση δίνοντας ένα άλλο ειδικό βάρος στο θέμα. «Ο Γιώργος Λιάγκας είναι 800 χρόνια κι έχει στηρίξει το κανάλι σε δύσκολες στιγμές».Πηγή: tvnea.com