themaygeias

Σε υποχρεωτικά τεστ κορονοϊού αναμένεται να υποβάλλονται οι εργαζόμενοι στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού και του λιανεμπορίου προκειμένου να προχωρήσει η κυβέρνηση στο άνοιγμα των κλάδων αυτών.Ενώ η σύσκεψη των λοιμωξιολόγων για την εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης θέλουν τους εργαζόμενους στον κλάδο της εστίασης και του τουρισμού να υποβάλλονται σε υποχρεωτικό self test ακόμη και δύο με τρεις φορές την εβδομάδα προκειμένου να ακολουθήσει το άνοιγμα του κλάδου.Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σε αυτο-τεστ, μία φορά την εβδομάδα, αναμένεται να υποβάλλονται και οι εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο.Στο ίδιο πλαίσιο, οι δηλώσεις των δωρεάν self – test, τα οποία θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται μία φορά την εβδομάδα κάθε πολίτης από το φαρμακείο θα είναι υποχρεωτική. Ανακοινώσεις και διευκρινίσεις για το θέμα αναμένεται να κάνει το απόγευμα ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.Ο κ. Κοντοζαμάνης αναμένεται να διευκρινίσει επίσης ότι τα τεστ που θα δίνονται στους πολίτες και τα οποία κυκλοφορούν ήδη σε χώρες της Ευρώπης, θα φέρουν τις απαραίτητες ευρωπαϊκές σημάνσεις και τα πιστοποιητικά ασφαλείας.Σημειώνεται πως η Πολιτική Προστασία δημοσίευσε την Τετάρτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19.Σε κάθε περίπτωση τα self test μπορούν να αποδειχθούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τα επόμενα βήματα της εξόδου από το lockdown καθώς δυνητικά θα υπάρχει η δυνατότητα έως και για 10 εκατομμύρια τεστ τον μήνα, μια ευρεία, δηλαδή, αποτύπωση της διασποράς του κορονοϊού που θα καθιστά πιο ασφαλή τα επόμενα βήματα είτε αυτό αφορά στα σχολεία, είτε στην εστίαση, είτε στο λιανεμπόριο.Υπενθυμίζεται τα 4 τεστ το μήνα που θα παρέχονται σε κάθε Έλληνα πολίτη με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και θα είναι απολύτως δωρεάν. Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο εξετάζεται ένα συμβολικό αντίτιμο προκαθορισμένου ύψους, «το οποίο κάποιος πολίτης θα καταβάλει στους φαρμακοποιούς, εάν θέλει βοήθεια ή εκπαίδευση για το πώς θα διενεργήσει το τεστ».Χαραμάδες αισιοδοξίαςΤην ίδια στιγμή τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια μετά από αρκετές εβδομάδες συνεχούς αύξησης των επιδημιολογικών δεικτών αρχίζουν να κάνουν δειλά την εμφάνισή τους.Μπορεί την Πέμπτη να ανακοινώθηκε ρεκόρ διασωληνωμένων (706) ωστόσο ο αριθμός των νέων κρουσμάτων ήταν αρκετά μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα (2.588 έναντι 3.062) παρότι ο αριθμός των τεστ ήταν ανάλογος.Εν τω μεταξύ, με βάση την τελευταία σημερινή πληροφόρηση, οι διασωληνωμένοι στην περιφέρεια ανέρχονται αυτή τη στιγμή σε 695 («έπεσαν» δηλαδή και πάλι κάτω από τους 700) ενώ 4.300 ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλίνες.Επιπλέον, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ που αφορούν στις 23 Μαρτίου αναφορικά με τις εισαγωγές ασθενών, στα νοσοκομεία της επικράτειας καταγράφηκαν 543 εισαγωγές ασθενών, έναντι 452 εξιτηρίων.Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις 22/03 οι εισαγωγές ήταν 576 και τα εξιτήρια 301, στις 21/03 οι εισαγωγές 425 και τα εξιτήρια 145, στις 20/03 οι εισαγωγές ήταν 513 και τα εξιτήρια 337, ενώ την προηγούμενη Παρασκευή 19/03 οι εισαγωγές ήταν 518 και τα εξιτήρια 472. Σημειώνεται πως λόγω των πολύ υψηλών πληροτήτων, ειδικά στα νοσοκομεία της Αττικής, δίνονται εξιτήρια στους ασθενείς ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.Σύμφωνα με τη μαρτυρία γιατρού εργαζομένου στο «Αττικόν», η χθεσινή εφημερία ήταν ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οπότε οι εφημερίες περιγράφονταν ως δραματικές.Αλλά και ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νικόλαος Θωμαΐδης, ανέφερε σήμερα, σχετικά με τα λύματα στην Αττική, πως «τα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας έδειξαν μια μείωση 27%, η οποία όμως θα πρέπει να συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα».To μεγάλο στοίχημα του ΠάσχαΔιχασμένοι ωστόσο εμφανίζονται οι λοιμωξιολόγοι, αναφορικά με το πώς θα κάνουμε φέτος Πάσχα, καθώς η επιδημιολογική εικόνα της χώρας εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Παρότι η πλειοψηφία των ειδικών κρίνει ότι είναι αρκετά νωρίς για οποιαδήποτε πρόβλεψη, όλες οι δημόσιες δηλώσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι υπάρχει μεν η πρόθεση για μια χαλάρωση στις γιορτές, αλλά όλα θα εξαρτηθούν από το αν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι μέσα στον Απρίλιο θα ξεκινήσει η αργή μεν αλλά σταθερή πτώση όλων των επιδημιολογικών δεικτών.Η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αττικής - Πειραιά Ματίνα Παγώνη μιλώντας για το Πάσχα, τόνισε σήμερα ότι είναι πολύ νωρίς για οποιαδήποτε πρόβλεψη, λέγοντας ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα εορταστεί φέτος με αποστάσεις και μάσκες. Όπως εξήγησε η κ. Παγώνη, τα επιδημιολογικά δεδομένα της εβδομάδας που θα προηγηθεί του Πάσχα θα κρίνουν το αν θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε από νομό σε νομό.Ο καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέλης, υποστήριξε επίσης σήμερα πως θα χρειαστούμε όλο τον Απρίλιο για να «κατέβει» το κύμα. «Μέχρι τέλος του μηνός, όμως, η εικόνα θα έχει ξεκαθαρίσει αρκετά», προσέθεσε ο κ. Σκουτέλης.Για το Πάσχα, συμφώνησε πως είναι νωρίς για αποφάσεις χαλάρωσης και σίγουρα θα χρειαστεί και ο Απρίλιος για να δούμε ύφεση. «Ενδέχεται να μην επιτραπούν οι μετακινήσεις τα Πάσχα», είπε και ο κ. Νικολάος Θωμαΐδης. «Μέχρι το Πάσχα μπορεί να γίνουν πράγματα που θα οδηγήσουν σε μια ανακούφιση», ανέφερε ο κ. Σκουτέλης.Αντίθετα βέβαιος ότι το Πάσχα θα έχουν επιτραπεί οι μετακινήσεις από νομό σε νομό εμφανίστηκε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθώς έως τότε το ποσοστό ανοσίας, είτε από μόλυνση είτε από εμβολιασμό, θα έχει φτάσει στο 35% με 40%.Στην κορύφωση του τρίτου κύματος βρίσκεται η χώρα μας, σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μανωλόπουλο Καθηγητή Φαρμακολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.Όπως τόνισε σήμερα σε συνέντευξή του, η κατάσταση θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται το επόμενο διάστημα, αλλά προέβλεψε ότι ο Απρίλιος θα είναι επιβαρυμένος.Σε ερώτηση για το εάν το φετινό Πάσχα θα είναι καλύτερο σε σχέση με το περσινό, απάντησε ότι η επιλογή είναι μία: ή θα κάνουμε Πάσχα ή θα κάνουμε καλοκαίρι.Σε σχετική ερώτηση, μιλώντας στον Σκάι, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, δήλωσε ότι πιο σαφής εικόνα θα υπάρξει γύρω στις 15 Απριλίου, υπογράμμισε ωστόσο ότι το φετινό Πάσχα θα είναι καλύτερο από το περσινό.πηγή