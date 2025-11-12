Η θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή, με ένα επετειακό επεισόδιο που έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλη προσμονή στους θαυμαστές. Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα, που ήρθαν στη δημοσιότητα, δείχνουν το καστ να επανενώνεται μετά από χρόνια, φέρνοντας πίσω αγαπημένες τηλεοπτικές στιγμές και γνώριμα σκηνικά που έχουν μείνει χαραγμένα στη μνήμη του κοινού.







Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στα γυρίσματα συμμετέχουν όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές — η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Αγγέλου, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και φυσικά ο ίδιος ο Γιώργος Καπουτζίδης — σε ένα concept που συνδυάζει χιούμορ, συναίσθημα και νοσταλγία.







Ο Καπουτζίδης είχε αποκαλύψει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι ήθελε εδώ και καιρό να κάνει κάτι «συμβολικό» για να τιμήσει τη σειρά που καθόρισε την καριέρα του και αγαπήθηκε όσο λίγες από το τηλεοπτικό κοινό. Το επετειακό επεισόδιο, όπως αναφέρεται, δεν θα είναι μια απλή συνέχεια, αλλά μια γιορτή μνήμης και επανένωσης των ηρώων, με μια ιστορία που θα συγκινήσει και θα διασκεδάσει ταυτόχρονα.

Η παραγωγή πραγματοποιείται με υψηλές προδιαγραφές, ενώ οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα έχουν γίνει ήδη viral, με τους φαν να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή ενός από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά projects της ελληνικής τηλεόρασης.













Πηγή: tvnea.com