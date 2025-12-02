











Σαφή πρωτιά κατέγραψε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ANT1, η οποία βρέθηκε στην κορυφή της μεσημεριανής τηλεθέασης σημειώνοντας 16,7% στο δυναμικό κοινό, αφήνοντας μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 8,4%, διατηρώντας τη σταθερή παρουσία τους στη μεσημεριανή ζώνη. Τρίτη στη σειρά βρέθηκε η εκπομπή «Live You» στον ΣΚΑΪ με 6,8%, ενώ η εκπομπή «Όπου Υπάρχει η Ελλάδα» στο ίδιο κανάλι κινήθηκε χαμηλότερα, με 3,6%.

Το «POP Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 κατέγραψε 3%, ενώ στην τελευταία θέση της κατάταξης βρέθηκε η ψυχαγωγική εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open με 2,3%.

Η μεσημεριανή ζώνη δείχνει να διαμορφώνεται με σαφή κυριαρχία του ANT1, την ώρα που τα υπόλοιπα κανάλια αναζητούν νέες ισορροπίες και επιλογές για να ενισχύσουν τη θέση τους στο δυναμικό κοινό.

Πηγή: tvnea.com