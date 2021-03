Η Microids αποκάλυψε το νέο παιχνίδι του Αστερίξ και Οβελίξ franchise. Ο λόγος γίνεται για το Asterix & Obelix: Slap them All!, ένα 2D beat’em up, στο οποίο οι λατρεμένοι πανίσχυροι Γαλάτες μάς θα πιούν το μαγικό φίλτρο (ο Αστερίξ τουλάχιστον) και θα κοπανίσουν κάθε Ρωμαίο και πειρατή που θα βρεθεί μπροστά τους.

Το Mr Nutz Studio είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του παιχνιδιού και θα βασιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο στα πρωτότυπα comics για τους χαρακτήρες, τα τοπία και τα animations, τα οποίο είναι όλα ζωγραφισμένα στο χέρι. Η ομάδα θέλει το έργο της να αποτίει φόρο τιμής στα ιστορικά κόμικς και μέσα από το πρώτο οπτικοακουστικό υλικό που δημοσιεύτηκε φαίνεται πως έχει πετύχει το στόχο της.













