Οι χρήστες των Windows 11, πολλοί από τους οποίους διαμαρτύρονται συνεχώς για την προσθήκη νέων λειτουργιών στο λειτουργικό σύστημα, μπορούν να αναπνεύσουν με ανακούφιση.

Η "σημαντική" ενημέρωση των Windows για φέτος, η έκδοση 25H2, η οποία πιθανότατα θα φέρει την επίσημη ονομασία Windows 11 2025 Update, δεν εισάγει καμία δυνατότητα για τον τελικό χρήστη πέραν εκείνων που έχουν ήδη καταστεί διαθέσιμες στην έκδοση 24H2 του 2024 μέσω ενδιάμεσων ενημερώσεων. Είναι καλό αυτό; Λοιπόν, η έλλειψη νέων λειτουργιών σημαίνει ότι η έκδοση 25H2 δεν θα δημιουργήσει προβλήματα συμβατότητας ούτε θα απαιτήσει μακρά διαδικασία εγκατάστασης με πολλαπλές επανεκκινήσεις.

Ο λόγος για την γρήγορη και απρόσκοπτη εγκατάσταση είναι ότι οι πραγματικές λειτουργίες πιθανότατα υπάρχουν ήδη στο σύστημά σας

. Η Microsoft παρέχει νέες λειτουργίες σε αδρανή κατάσταση μέσω μηνιαίων ενημερώσεων ασφαλείας και σταθερότητας κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. (Η εταιρεία άρχισε να χρησιμοποιεί αυτή τη στρατηγική το 2019 με τα Windows 10.) Όταν κάνετε ενημέρωση στην έκδοση 25H2, απλώς ενεργοποιείτε ένα «πακέτο ενεργοποίησης», το οποίο ενεργοποιεί τις εν λόγω λειτουργίες.

Σημειώστε ότι αν έχετε επιλέξει "Λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων μόλις είναι διαθέσιμες" στις ρυθμίσεις ενημέρωσης των Windows, οι νέες λειτουργίες ενδέχεται να είναι ήδη ενεργές στο σύστημά σας, ανάλογα με τις προδιαγραφές του υλικού του. Η Microsoft υιοθετεί πλέον τη «συνεχή καινοτομία», που σημαίνει ότι κυκλοφορεί νέες λειτουργίες όταν είναι έτοιμες, αντί να περιμένει για μια μεγάλη ετήσια έκδοση. Αν και αυτό σημαίνει ότι τεχνικά μπορείτε να αποκτήσετε τις πιο πρόσφατες λειτουργίες στον υπολογιστή σας χωρίς να μεταβείτε στην έκδοση 25H2, σας συμβουλεύω να κάνετε την αναβάθμιση όταν μπορείτε, καθώς η νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος συνοδεύεται από σημαντικές ενημερώσεις κώδικα, ασφάλειας και σταθερότητας. Επίσης, επεκτείνει το χρονικό πλαίσιο υποστήριξης του συστήματός σας (περισσότερα σχετικά με αυτό παρακάτω).

Πότε θα κυκλοφορήσει το Windows 11 25H2;

Το Windows 25H2 είναι ήδη διαθέσιμο στο κανάλι Windows Insider Release Preview. Αυτή είναι η πιο σταθερή επιλογή μεταξύ των καναλιών Insider. Όσον αφορά τη γενική κυκλοφορία, το blog των Windows αναφέρει ότι θα πραγματοποιηθεί «αργότερα μέσα στο τρέχον ημερολογιακό έτος». Τα προηγούμενα χρόνια, η εταιρεία κυκλοφόρησε σημαντικές ενημερώσεις στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου.

Λάβετε υπόψη ότι η Microsoft χρησιμοποιεί την τεχνολογία "ελεγχόμενης διάθεσης λειτουργιών" (controlled feature rollout). Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνουν όλοι την ενημέρωση ταυτόχρονα και ότι η εταιρεία πρέπει πρώτα να επαληθεύσει ότι η συσκευή σας είναι έτοιμη για αυτήν. Οι επιχειρηματικές εγκαταστάσεις έχουν ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο στις ενημερώσεις, οπότε το τμήμα IT της εταιρείας σας ενδέχεται να καθυστερήσει περαιτέρω τη διαδικασία.

Τι νέο υπάρχει από την ενημέρωση 24H2;

Εάν δεν ενεργοποιήσατε την επιλογή "Λήψη των πιο πρόσφατων ενημερώσεων μόλις είναι διαθέσιμες", ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι νέες για εσάς μετά την ενημέρωση 25H2. Παρακάτω επισημαίνω τις πιο ενδιαφέρουσες, κατά σειρά σημασίας. Η Microsoft έχει επίσης κυκλοφορήσει μικρές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, μαζί με πολλές διορθώσεις σφαλμάτων.

Mobile sidebar in Windows Start menu (Credit: Microsoft/PCMag)

Ενημερωμένο Start Menu με ενότητα Mobile. Μόλις συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας με Windows χρησιμοποιώντας το Phone Link, θα δείτε ένα επιπλέον πλαϊνό πλαίσιο δίπλα στο μενού «Έναρξη» με επιλογές για το άνοιγμα μηνυμάτων, την πραγματοποίηση κλήσεων και την προβολή φωτογραφιών.

Lock Screen Widgets in Windows 11 (Credit: Microsoft/PCMag)

Προσαρμογή οθόνης κλειδώματος. Τώρα μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να αναδιατάξετε widgets οθόνης κλειδώματος. Μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε widget, ακόμη και third-party widgets, που υποστηρίζουν την επιλογή μικρού μεγέθους. Δεν θεωρώ τα widget οθόνης κλειδώματος ιδιαίτερα χρήσιμα, καθώς συνήθως τα βλέπω μόνο για μια στιγμή πριν συνδεθώ με το πρόσωπό μου, αλλά ίσως τα βρείτε χρήσιμα.

Time in Windows 11 Notification panel (Credit: Microsoft/PCMag)

Ώρα στο Κέντρο ειδοποιήσεων. Μια προηγούμενη ενημέρωση αφαίρεσε το ψηφιακό ρολόι από τον πίνακα ειδοποιήσεων που ανοίγει όταν κάνετε κλικ στην περιοχή Ημερομηνία και ώρα στο δεξί άκρο της γραμμής εργασιών. Τώρα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το ρολόι, το οποίο εμφανίζεται πάνω από το ημερολόγιο. Είναι ακόμα δυνατό να αλλάξετε τα δευτερόλεπτα στο ρολόι της γραμμής εργασιών.

Βελτιώσεις στο Narrator. Μία από τις βασικές λειτουργίες προσβασιμότητας των Windows, το Narrator, έλαβε αρκετές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Για παράδειγμα, τώρα έχετε περιγραφές εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη και μια λειτουργία ανακεφαλαίωσης που σας επιτρέπει να ακούσετε, να δείτε και να αντιγράψετε το κείμενο προηγούμενων αλληλεπιδράσεων. Η λειτουργία σάρωσης του Narrator έχει δύο συντομεύσεις πληκτρολογίου: πατώντας το πλήκτρο κόμμα μεταφέρεστε στην αρχή ενός στοιχείου, όπως ένας μεγάλος πίνακας ή μια μακρά λίστα, ενώ πατώντας το πλήκτρο τελεία μεταφέρεστε στο τέλος.

Τέλος η μπλε οθόνη του θανάτου (BSOD). Η Microsoft καταργεί την οθόνη σφάλματος BSOD και την αντικαθιστά με μια μινιμαλιστική μαύρη οθόνη. Παράλληλα, μια ενημέρωση του συστήματος αποκατάστασης που ονομάζεται Quick Machine Recovery στοχεύει στη μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και στην αποφυγή επίπονων χειροκίνητων επιδιορθώσεων.

Μετεγκατάσταση υπολογιστή. Αυτή η νέα λειτουργία επιτρέπει στο Windows Backup να συνδέσει έναν νέο υπολογιστή με έναν παλιό, ώστε να απλοποιήσει τη μετάβαση στον πρώτο. Σας επιτρέπει να μεταφέρετε εύκολα αρχεία και ρυθμίσεις.

Press to Talk για Copilot. Η Microsoft ενημερώνει τις περισσότερες λειτουργίες του Copilot στα Windows ξεχωριστά από το λειτουργικό σύστημα, αλλά αυτή ήρθε με μια ενημέρωση των Windows τον Μάιο του 2025. Σας επιτρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο Alt-space bar για δύο δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε να επικοινωνείτε προφορικά με το AI chatbot. Τώρα μπορείτε επίσης να επιλέξετε να το ρυθμίσετε να ακούει τη φράση ενεργοποίησης «Hey Copilot» για να ξεκινήσει μια συνομιλία ενώ ο υπολογιστής σας είναι ξεκλείδωτος.

Επιλογή επεξεργασίας στο Windows Share. Τώρα μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στο τυπικό φύλλο κοινής χρήσης των Windows για να επεξεργαστείτε εικόνες στην εφαρμογή Φωτογραφίες πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία κοινής χρήσης.

Για μια επισκόπηση των μικρών ενημερώσεων που έχουν κυκλοφορήσει περιοδικά κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ανατρέξτε σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου ή σε αυτό το αναλυτικό ιστορικό ενημερώσεων. Οι λειτουργίες Copilot+ PC-only είναι επίσης διαθέσιμες για τους χρήστες αυτών των συσκευών, όπως η ευρεία διαθεσιμότητα του Recall, και οι βελτιώσεις του Click to Do.

Ένας νέος κύκλος ζωής για τα Windows

Ένα σημαντικό στοιχείο που αλλάζει με την ενημέρωση 25H2 είναι το χρονοδιάγραμμα συντήρησης του λειτουργικού συστήματος. Όταν η Microsoft κυκλοφορεί μια έκδοση των Windows, η υποστήριξη αρχίζει να μετράει αντίστροφα σε ένα χρονοδιάγραμμα 24 μηνών για τις εκδόσεις Home και Pro και 36 μηνών για τις εκδόσεις Enterprise και Education. Έτσι, για παράδειγμα, αν η ενημέρωση κυκλοφορήσει στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, θα παραμείνει σε υποστήριξη μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2027.

Τι φεύγει με την έλευση των Windows 11 25H2;

Με τα Windows 11 25H2, η Microsoft καταργεί μερικές λειτουργίες που χρησιμοποιούνται σπάνια: το PowerShell 2.0 και τη γραμμή εντολών Windows Management Instrumentation. Ακριβώς όπως η απουσία νέων λειτουργιών θα ευχαριστήσει ορισμένους συντηρητικούς χρήστες των Windows, το ίδιο θα κάνει και η απόφαση της εταιρείας να μην καταργήσει τίποτα σημαντικό. Η απουσία εντυπωσιακών νέων λειτουργιών στο Windows 11 25H2 μπορεί ίσως να προμηνύει τη επερχόμενη μετάβαση στα Windows 12.

