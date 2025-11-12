2025-11-12 05:51:04
Φωτογραφία για Βίντεο δείχνει μηχανοδηγό τρένου να κοιμάται στα χειριστήρια ενώ οι επιβάτες ουρλιάζουν!
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ( KRON ) — Νέο βίντεο που έλαβε η Nexstar's KRON φαίνεται να δείχνει έναν οδηγό της Δημοτικής Υπηρεσίας Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο (SFMTA) να αποκοιμιέται πίσω από τα χειριστήρια κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με ελαφρύ τρένο.fox8.comΗ δοκιμασία συνέβη γύρω στις 8:37 π.μ. στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ το τρένο των δύο βαγονιών, γεμάτο επιβάτες, έβγαινε από τη σήραγγα Sunset κοντά στο sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα καρφιά του Τσουρού για την κατάσταση της εκπομπής...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα καρφιά του Τσουρού για την κατάσταση της εκπομπής...
Neotinea lactea, η γαλακτόχρους ορχιδέα!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Neotinea lactea, η γαλακτόχρους ορχιδέα!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 με 230 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC 56 με 230 επιβάτες ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Σφενδάλης, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με είσοδο τρένου σε λάθος γραμμή- Καταλογίζει έλλειψη ενημέρωσης από το προσωπικό της Hellenic Train
Ο ΟΣΕ διαψεύδει δημοσίευμα σχετικά με είσοδο τρένου σε λάθος γραμμή- Καταλογίζει έλλειψη ενημέρωσης από το προσωπικό της Hellenic Train
Πρόταση Μάκαρη, Σιάτου και Μερμίγκη για την λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο
Πρόταση Μάκαρη, Σιάτου και Μερμίγκη για την λειτουργία του τρένου στην Πελοπόννησο
Ζευγάρι έσωσε έξι επιβάτες μετά από επίθεση σε τρένο
Ζευγάρι έσωσε έξι επιβάτες μετά από επίθεση σε τρένο
Βρετανία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου στη γραμμή Γλασκώβη-Λονδίνο στο Σαπ - Διακοπές στα δρομολόγια στην Κάμπρια
Βρετανία: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου στη γραμμή Γλασκώβη-Λονδίνο στο Σαπ - Διακοπές στα δρομολόγια στην Κάμπρια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρόσληψη 17 αναπληρωτών Θεολόγων
Πρόσληψη 17 αναπληρωτών Θεολόγων
Το πρώτο ρωσικό φορτηγό τρένο έφτασε στο Ιράν μέσω Καζακστάν και Τουρκμενιστάν
Το πρώτο ρωσικό φορτηγό τρένο έφτασε στο Ιράν μέσω Καζακστάν και Τουρκμενιστάν
Προγραμματισμένη διακοπή στο δίκτυο ύδρευσης του Μύτικα την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.
Προγραμματισμένη διακοπή στο δίκτυο ύδρευσης του Μύτικα την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου.
Farmakon: Flash ενημέρωση τιμών φαρμάκων με ένα κλικ!
Farmakon: Flash ενημέρωση τιμών φαρμάκων με ένα κλικ!
Αξιολόγηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αξιολόγηση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης