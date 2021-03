greece-salonikia

Η επιχείρηση ρυμούλκησης του γιγάντιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έχει προσαράξει στη Διώρυγα του Σουέζ ξεκίνησε και πάλι πριν από λίγο. Αν αποτύχει η απόπειρα αποκόλλησής του 400 μέτρων Ever Given, το οποίο προσάραξε στο νότιο τμήμα της Διώρυγας εν μέσω ισχυρών ανέμων νωρίς την Τρίτη, προκαλώντας προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα καθώς απέκλεισε μια από τις βασικότερες θαλάσσιες διόδους του κόσμου, θα γίνει μια ακόμη προσπάθεια αύριο το πρωί, όπως δήλωσαν τρεις πηγές που γνωρίζουν τα της επιχείρησης.Σύμφωνα με τις πηγές, για να αποκολληθεί το πλοίο θα πρέπει να απομακρυνθούν τόνοι άμμου γύρω από την πλώρη του. Οι βυθοκόροι είχαν έως χθες απομακρύνει περίπου 20.000 τόνους άμμου γύρω από την πλώρη του πλοίου, ωστόσο η επιχείρηση ρυμούλκησης του σκάφου ανεστάλη κατά τη διάρκεια της νύχτας.Ο πρόεδρος της Shoei Kisen, της ιδιοκτήτριας εταιρίας του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δήλωσε πως ευελπιστεί ότι το πλοίο θα αποκολληθεί σήμερα το βράδυ. «Απομακρύνουμε ίζημα, με επιπλέον εργαλεία βυθοκόρησης», δήλωσε ο Γιουκίτο Χιγκάκι σε συνέντευξη Τύπου χθες, με τα σχόλιά του να δημοσιεύονται σήμερα στον ιαπωνικό Τύπο. Δήλωσε πως ελπίζει σε αποκόλληση του Ever Given «αύριο (σήμερα, Σάββατο) το βράδυ» (ώρα Ιαπωνίας).Η εταιρία στην οποία έχει ανατεθεί η αποκόλληση του Ever Given έχει εμφανιστεί πιο επιφυλακτική, προβλέποντας «ημέρες, ακόμα και εβδομάδες» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο κανάλι, από όπου περνά το 10% του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου, σύμφωνα με ειδικούς.Από την Τετάρτη, η αιγυπτιακή αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) προσπαθεί να αποκολλήσει το σκάφος με βάρος άνω των 220.000 τόνων και μήκος ίσο με τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, που έχει προσαράξει στο νότιο τμήμα της Διώρυγας, σε κοντινή απόσταση από την πόλη του Σουέζ.Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη, εξαιτίας δυνατών ανέμων σε συνδυασμό με αμμοθύελλα, σύμφωνα με διάφορες πηγές, και έχει προκαλέσει τεράστια συμφόρηση στη θαλάσσια δίοδο. Σύμφωνα με τη Lloyd's List, περίπου 200 πλοία ήταν εγκλωβισμένα χθες στις δύο άκρες του καναλιού και στην περιοχή αναμονής στο μέσο της διώρυγας, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις πετρελαίου και άλλων προϊόντων, με πρόσκαιρη επίπτωση στην τιμή του μαύρου χρυσού την Τετάρτη.