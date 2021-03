themaygeias

«Παράθυρο» για αλλαγή στρατηγικής όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα άφησε ανοιχτό μέσω του ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Γώγος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος και μέλος της επιτροπής του υπουργείου Υγείας.Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέας στρατηγικής, με βάση τον καιρό και τα τεστ, επισήμανε ότι ο καιρός είναι σύμμαχος, καθώς στρέφουμε τον κόσμο από τα σπίτια, από τους κλειστούς χώρους, έξω, γιατί στους εξωτερικούς χώρους ο κόσμος κολλάει πολύ λιγότερο.«Με ταυτόχρονη χρήση πολλών τεστ, και των self tests, και τους εμβολιασμούς έρχονται πολύ περισσότερα εμβόλια, ελαττώνεται ο επίνοσος πληθυσμός και αυξάνεται ο άνοσος, αυτά είναι πολύ σοβαρά εργαλεία με βάση πάντα και τα επιδημιολογικά δεδομένα. Σίγουρα όμως τα όπλα που έχουμε μας οδηγούν σε πιο χαλαρή προσέγγιση στο θέμα αυτό θα τα δούμε» τόνισε ο κ. Γώγος.Ελπίζω, συνέχισε ο καθηγητής, «αυτά τα θετικούτσικα σημεία με τα εξιτήρια τις εισαγωγές κλπ να συνεχίσουν. για να μπορέσουμε στο τέλος της εβδομάδας να δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα και να προχωρήσουμε σε κάποιες άρσεις».«Κοιτάμε αυτά τα θέματα, την ερχόμενη εβδομάδα, θα τα δούμε, και ελπίζω να καταφέρουμε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε κάποια μικρή άρση περιορισμών στις 5 Απριλίου και να δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα. Θα δούμε σαφώς τα επιδημιολογικά δεδομένα για να ανοίξουν ταυτόχρονα σχολεία και λιανεμπόριο» διευκρίνισε.«Μακάρι να μπορέσουν να γίνουν και τα δύο μαζί, ίσως θα μπορέσει να ξεκινήσει μια εβδομάδα πριν ένα από τα δύο και να ακολουθήσει το δεύτερο. Το θέμα είναι να δούμε καλύτερα δεδομένα, καλύτερη κατάσταση στο ΕΣΥ και μικρότερο επιπολασμό» τόνισε ο κ. Γώγος Η άρση μέτρων θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφώς αυστηρότερη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας γιατί θα πάμε πάλι πίσω υπογράμμισε.Έκανε λόγο αρχικά για άνοιγμα στο εμπόριο με click away «για να δούμε πώς πάει η κατάσταση για να ακολουθήσει μετά ένα λίγο καλύτερο άνοιγμα» και «άνοιγμα σχολείων με self test και με δεδομένο ότι έχουμε καλύτερα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά και περισσότερες κλίνες στο ΕΣΥ».«Απ' τη μια έχουμε πίεση στο σύστημα της οικονομίας, κούραση του κόσμου, δυσκολία στην τήρηση των μέτρων που υπάρχουν, έχουμε πολλά τεστ, αυτό είναι απ' τα θετικά. Από την άλλη έχουμε ένα μεταλλαγμένο στέλεχος που μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, αφετέρου έχουμε μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σ' αυτά. Όταν λοιπόν μιλάμε για άνοιγμα αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ καλά το δεύτερο κομμάτι που συζητάγαμε πριν, δηλαδή τα νοσοκομεία μας, την πίεση στο ΕΣΥ. Αν αυτό αρχίσει και χαλαρώνει, και αρχίσουμε και βλέπουμε περισσότερα εξιτήρια περισσότερες ελεύθερες κλίνες COVID αλλά και ΜΕΘ κλίνες COVID, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε, και σχετικά σύντομα, σε κάποια άρση».Όπως επισήμανε ο καθηγητής «μην κοιτάμε μόνο τα κρούσματα. Αν κάνουμε 100.000 τεστ πιθανώς να έχουμε και πολλά κρούσματα. Σημασία πόσες εισαγωγές έχουμε, πόσα σοβαρά κρούσματα είναι ανάμεσα στις εισαγωγές… ξέρουμε ότι έχουμε 17% ελάφρυνση των εισαγωγών, έχουμε πολλές διαθέσιμες κλίνες πια και με τη συνδρομή του ιδιωτικού τομέα. Όσες περισσότερες κλίνες έχεις διαθέσιμες τόσο ευκολότερες είναι να αρχίσεις να ελέγχεις την κατάσταση γιατί παραμένουν με τα εξιτήρια περισσότερες κλίνες για οτιδήποτε συμβεί».