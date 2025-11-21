Στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τον Πάνο Κατσαρίδη μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή της. Η ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19/11 στη Βουλιαγμένη, καθώς οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα, ενώ το όχημά της δεν έφερε πινακίδες.«Τέλος καλό, όλα καλά. Υπέστην τις συνέπειες των πράξεων μου και είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω. Ήταν μια σειρά δικών μου κακών μου χειρισμών. Όχι ακριβώς παρανομίας, παρατυπίας. Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου μου πήραν τις πινακίδες, γιατί πάρκαρα σε θέση κατοίκου ερχόμενη στο θέατρο. Δεν μπορούσα με τίποτα να βρω παρκινγκ και άφησα το αμάξι εδώ στο θέατρο. Την Τρίτη πλήρωσα την κλήση. Δεν μπορούσα να αφήσω άλλο το αυτοκίνητο εδώ, έπρεπε να το κατεβάσω στο σπίτι μου.Το δίπλωμα είναι παράτυπο και όχι παράνομο, θα μπορούσα να το έχω παραλάβει από την τροχαία. Δεν φορές δεν έχω παρκάρει σε πάρκινγκ ερχόμενη στο θέατρο και αυτές τις δυο φορές μου έχουν πάρει τις πινακίδες. Όταν πέρασαν αυτές οι 10 ημέρες που έπρεπε να παραμείνει το δίπλωμα, δεν πήγα να το πάρω.Όσον αφορά ένα – δύο πράγματα που δεν γνώριζα. Το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50 χλμ. Σε σχέση με το αλκοτέστ, εγώ είχα πιει δυο ποτά. Ήμουν σε αυτό που λέμε χαμηλή κλίμακα. Δεν πρέπει πάνω από ένα ποτό και να οδηγούμε. Οι άνθρωποι της τροχαίας μου ξεκαθάρισαν εξ αρχής ότι τα πράγματα θα πάνε εκεί που πήγαν, στο Αυτόφωρο, στην Ευελπίδων… Πρέπει να ευχαριστήσω τους ανθρώπους αυτούς γιατί μού φερθήκαν επαγγελματικά, με σοβαρότητα, όπως σε οποιονδήποτε πολίτη. Όταν γίνεται γνωστή μια τέτοια είδηση, κάποιος μιλάει.Έπαθα μια μικρή κρίση πανικού όταν έφτασα στην Ευελπίδων, όταν είδα όλες αυτές τις κάμερες. Θέλω να πω ευχαριστώ στην Αθανασία (αστυνομικός) μου στάθηκε, μου έφερε νερό, μια μάσκα για να είμαι καλυμμένη. Ο Πέτρος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πήρα τηλεφώνημα. Δεν είμαι ροκ φυσιογνωμία, ούτε παραβατική, είμαι αμελής… Ήμουν πάντα αναβλητική και μετά από αυτή τη νύχτα στο κρατητήριο…Ταλαιπωρώ και αγχώνω τους ανθρώπους μου», είπε μεταξύ άλλων η Δήμητρα Ματσούκα.Πηγή: tvnea.com