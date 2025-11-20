2025-11-20 14:19:45

Στο Buongiono μίλησε η Αντιγόνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision. Η τραγουδίστρια κατάγεται από την Κύπρο, ωστόσο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο.



«Ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή να εκπροσωπήσω την Κύπρο. Τώρα ήρθε η ώρα και νιώθω ευγνώμων. Όταν ήμουν μικρή έβλεπα την Έλενα Παπαρίζου και έλεγα ότι θα το κάνω κι εγώ», είπε.



Όπως αποκάλυψε, το τραγούδι μέχρι στιγμής που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο δεν είναι έτοιμο ακόμα. Η ίδια θα ήθελε να είναι χορευτικό και να έχει κυπριακές λέξεις.



«Θέλω να δείξω αυτό τον ήχο που έχουμε στη μουσική μας στην Κύπρο και την Ελλάδα», είπε.



