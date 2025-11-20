2025-11-20 14:19:45
Φωτογραφία για Αντιγόνη: «Από μικρή είχα το όνειρο να εκπροσωπήσω την Κύπρο στην Eurovision»
Στο Buongiono μίλησε η Αντιγόνη που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision. Η τραγουδίστρια κατάγεται από την Κύπρο, ωστόσο γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο.

«Ήταν όνειρό μου από πολύ μικρή να εκπροσωπήσω την Κύπρο. Τώρα ήρθε η ώρα και νιώθω ευγνώμων. Όταν ήμουν μικρή έβλεπα την Έλενα Παπαρίζου και έλεγα ότι θα το κάνω κι εγώ», είπε.

Όπως αποκάλυψε, το τραγούδι μέχρι στιγμής που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο δεν είναι έτοιμο ακόμα. Η ίδια θα ήθελε να είναι χορευτικό και να έχει κυπριακές λέξεις.

«Θέλω να δείξω αυτό τον ήχο που έχουμε στη μουσική μας στην Κύπρο και την Ελλάδα», είπε.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τσεχία: 57 τραυματίες σε σιδηροδρομικό ατύχημα στη Νότια Βοημία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τσεχία: 57 τραυματίες σε σιδηροδρομικό ατύχημα στη Νότια Βοημία
Θανάσης Πάτρας: Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι... - Οι Weekenders είχαν δυναμική...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θανάσης Πάτρας: Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι... - Οι Weekenders είχαν δυναμική...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026 | EBU: Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας!
Eurovision 2026 | EBU: Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας!
Eurovision 2026: Οι Koza Mostra υποψήφιοι για τον εθνικό τελικό;
Eurovision 2026: Οι Koza Mostra υποψήφιοι για τον εθνικό τελικό;
Όλα για την Ιατρική Σχολή. Το Αιώνιο Ελληνικό όνειρο
Όλα για την Ιατρική Σχολή. Το Αιώνιο Ελληνικό όνειρο
Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για τους εθνικούς ημιτελικούς και τελικούς της Eurovision 2026
Η ΕΡΤ ετοιμάζεται για τους εθνικούς ημιτελικούς και τελικούς της Eurovision 2026
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Γενέθλιες ευχές από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών
Γενέθλιες ευχές από τον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών
Απογευματινή τηλεθέαση: Ποιος κέρδισε τη μάχη της ζώνης;
Απογευματινή τηλεθέαση: Ποιος κέρδισε τη μάχη της ζώνης;
Πρωτιά για τους Boomers στον ANT1 – Πώς διαμορφώθηκε η μάχη της τηλεθέασης σε prime time και late night
Πρωτιά για τους Boomers στον ANT1 – Πώς διαμορφώθηκε η μάχη της τηλεθέασης σε prime time και late night
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/11/2025)
Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates
Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates