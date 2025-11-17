Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εάν ο κωδικός πρόσβασής σας στην πλατφόρμα της Epsilon Digital, έχει χρονικό όριο και χρειάζεται ανανέωση, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έναν API User που δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χρειάζεται να ενημερώνετε κάθε φορά το password σας στις συνδεδεμένες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια στη διαχείριση των λογαριασμών σας.

Για να προχωρήσετε στην δημιουργία API User ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

Δημιουργία API Χρήστη στην Epsilon Digital

1. Συνδεθείτε στη σελίδα της Epsilon Digital μέσω του browser σας, χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό πρόσβασής σας.

2. Μεταβείτε στη Συνδρομή σας στην Epsilon Digital

3. Εκεί επιλέγετε από το κουμπί «Ενέργειες» και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Χρήστη API

4. Πατήστε το εικονίδιο του ματιού ("Εμφάνιση κλειδιού") για να εμφανιστεί το αναγνωριστικό χρήστη (User ID).

Θα σας εμφανίσει το παρακάτω παράθυρο:

5. Αντιγράψτε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό εισόδου πατήστε "Αποθήκευση".

6. Αντιγράψτε και το Κλειδί

Η χρήση του API Access θα ενεργοποιηθεί αυτόματα

Ανοίξτε το κεντρικό μενού του προγράμματος Farmakon. Μεταβείτε στις Παράμετροι > Παράμετροι ΑΑΔΕ. Επιλέξτε την καρτέλα "Υπηρεσία myData Πάροχος".

Επικολλήστε το Κλειδί στο πεδίο Subscription Key Στο πεδίο "e-mail", επικολλήστε το αναγνωριστικό χρήστη και στον κωδικό πρόσβασης τον κωδικό εισόδου που αντιγράψατε από την Epsilon Digital.

Πατήστε "Αποθήκευση" για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Μετά από αυτά τα βήματα, η σύνδεση του Farmakon με το API της Epsilon Digital θα είναι ενεργή!



































