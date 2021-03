themaygeias

Ένα νέο μείγμα μέτρων με σταδιακή χαλάρωση αφού όσα εφαρμόζονται μέχρι σήμερα έχουν ξεπεραστεί εξετάζει η κυβέρνηση.Η κυβέρνηση, αναθεωρεί την στάση της και η εισήγηση είναι να μετατοπιστεί ο κόσμος σε ανοικτούς χώρους με λελογισμένα ανοίγματα και πάντα με μέτρα προστασίας και όχι συνωστισμούς.Σε αυτή την λογική του «πάμε να ανοίξουμε σιγά – σιγά», ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει μια μετατόπιση των μέτρων, προκειμένου να δοθούν δικλείδες αποσυμπίεσης και να περιοριστούν οι εστίες υπερμετάδοσης. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 αναγνώρισε ότι τα ψυχικά αποθέματα των πολιτών έχουν εξαντληθεί και είναι διάχυτη η διάθεση πολιτών να κερδίσουν κομμάτι της ζωής.Όπως τόνισε ο υπουργός, στο πλέγμα των μέτρων που εξετάζονται είναι και η απελευθέρωση της διαδημοτικής μετακίνησης, ώστε οι πολίτες να έχουν διέξοδο στην ύπαιθρο και να περιοριστούν οι συναθροίσεις στα σπίτια, εξετάζεται το άνοιγμα κυρίως των Λυκείων καθώς και το άνοιγμα του λιανεμπορίου με περιορισμένους και αυστηρούς όρους.Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα γίνει το Πάσχα, ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για το Πάσχα, πρόσθεσε όμως ότι «θα είναι πάντως ένα παρά πολύ καλύτερο Πάσχα από το περσινό», σημειώνοντας ότι «πρέπει να διατηρήσουμε λίγο το σθένος μας, και για λίγες εβδομάδες να τηρήσουμε τα μέτρα».«Αν ξεπεράσουμε τον κάβο του Απριλίου θα είμαστε σε καλύτερη μοίρα» κατέληξε ο υπουργός Επικρατείας, διευκρινίζοντας ότι η αποκλιμάκωση των μέτρων θα είναι σταδιακή.Λιανεμπόριο VS σχολεία: Κερδίζει το άνοιγμα της αγοράς;Αβέβαιο παραμένει αν θα υπάρξει από τη Δευτέρα υποχρεωτικότητα για self testing στους ιδιοκτήτες καταστημάτων και στους εργαζομένους, προκειμένου να ανεβάσουν ρολά.Το θέμα θα εξετάσει η Επιτροπή των επιστημόνων την Τετάρτη, η οποία θα αποφανθεί επίσης αν θα ανοίξουν μόνο τα μικρά καταστήματα ή και τα εμπορικά κέντρα (mall).Σύμφωνα με πληροφορίες, το click away συζητείται μόνο για τη λειτουργία των mall. Για τα μικρότερα καταστήματα, οι αγορές αναμένεται να γίνονται με φυσική παρουσία, κι αφού προηγηθεί μήνυμα στο 13032, τρίωρης διάρκειας. Ο αριθμός των πελατών στο εσωτερικό θα καθορίζεται με βάση τα τ.μ. του κάθε καταστήματος.Ακόμη και μεσοβδόμαδα το άνοιγμα των σχολείων;Το πότε και για ποιους θα χτυπήσει το κουδούνι θα εξαρτηθεί από την επάρκεια των self test, τα οποία θα κάνουν υποχρεωτικά μαθητές και καθηγητές μία φορά την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, πριν μπουν στην τάξη.Σύμφωνα με πληροφορίες συζητείται, αν κι εφόσον ξεπεραστεί ο σκόπελος των self test και ως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας υπάρξει επάρκεια στα φαρμακεία, οι μαθητές να επιστρέψουν στα θρανία ακόμη και την Πέμπτη ή και την Παρασκευή, 8 ή 9 Απριλίου.Σε αντίθετη περίπτωση αναμένεται να δοθεί αγώνας δρόμου ώστε τα σχολεία να ανοίξουν το αργότερο ως τη Δευτέρα 12 Απριλίου.Πότε θα καταργηθούν τα SMS;Στα επόμενα βήματα της κυβερνητικού σχεδιασμού περιλαμβάνεται και η επιμήκυνση κατά μία ώρα της κυκλοφορίας, και αντί για τις 21:00 να σταματά στις 22:00.Επιπλέον στις 9 ή το αργότερο στις 16 Απριλίου αναμένεται να τεθεί στους ειδικούς προς εξέταση και το άνοιγμα της εστίασης, αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, με αυστηρούς κανόνες λειτουργίας.Το άνοιγμα της εστίασης θα σηματοδοτήσει και το τέλος των SMS στο 13033Η συζήτηση για τις μετακινήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια θεωρείται εξαιρετικά πρόωρη. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τους επιστήμονες στις 23 Απριλίου, την Παρασκευή πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε και θα υπάρξει καθαρή εικόνα αν η πορεία της πανδημίας μπορεί να επιτρέψει να κάνουμε Πάσχα στα χωριά μας.