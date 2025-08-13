2025-08-13 16:28:31
Φωτογραφία για Προαστιακός Πάτρας: Με τρένα και λεωφορεία αύριο οι μετακινήσεις επιβατών
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι αύριο Πέμπτη 14 Αυγούστου, λόγω των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στην περιοχή, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Τσουκαλέικα.Το τμήμα Τσουκαλέικα-Καμίνια- Κάτω Αχαΐα και αντίστροφα, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία. sidirodromikanea
Αναστολή της κυκλοφορίας των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα – Ρίο και Καστελόκαμπος – Νοσοκομείο
Αναστολή της κυκλοφορίας των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα – Ρίο και Καστελόκαμπος – Νοσοκομείο
Τρελές αποκλίσεις τιμών στο ρεύμα: 15.000% σε μια μέρα!
Τρελές αποκλίσεις τιμών στο ρεύμα: 15.000% σε μια μέρα!
