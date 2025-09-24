2025-09-24 15:23:31
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας για Τατιάνα Στεφανίδου: Καμιά φορά το τέλος είναι καλύτερο από το σύρσιμο
Ο Γιώργος Λιάγκας πήρε θέση απέναντι στα σενάρια που κυκλοφόρησαν για ενδεχόμενη αποχώρηση της Τατιάνας Στεφανίδου από την εκπομπή της στον ΣΚΑΪ, ξεκαθαρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Το κανάλι δείχνει εμπιστοσύνη στη συνεργασία με την παρουσιάστρια και ήδη προχωρά σε αλλαγές, προκειμένου να ενισχύσει την τηλεθέαση. Οι βασικές διαφοροποιήσεις αφορούν τόσο την εικόνα του πλατό –με το σκηνικό να φωτίζεται περισσότερο και να απομακρύνεται το «βαρύ» μαύρο– όσο και την απουσία πλέον ζωντανού κοινού, ώστε το πρόγραμμα να αποκτήσει μια πιο ξεκάθαρη ταυτότητα και να μη θυμίζει βραδινό talk show.

Σε σχόλιό του, ο Λιάγκας υπογράμμισε: «Καμιά φορά το τέλος είναι καλύτερο από το σύρσιμο», φράση με την οποία θέλησε να δείξει σεβασμό στη διαδρομή και στις επιτυχίες της Στεφανίδου στην τηλεόραση, αλλά και να τονίσει ότι δεν ευσταθούν τα σενάρια περί παραίτησης.

Η παρουσιάστρια συνεχίζει κανονικά με το Power Talk, με στόχο να «χτίσει» τη συγκεκριμένη τηλεοπτική ζώνη, η οποία στο παρελθόν θεωρούνταν αδύναμη για τον σταθμό.

Πηγή: tvnea.com
