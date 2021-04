themaygeias

Το «πείραμα» των self test είναι το κλειδί για το άνοιγμα των δραστηριοτήτων στη χώρα, ακόμα και για τις μετακινήσεις από νομό σε νομό, όπως είπε ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος. Μιλώντας στο Open TV ο καθηγητής τόνισε με αφορμή το άνοιγμα του λιανεμπορίου αλλά και των Λυκείων από Δευτέρα 12 Απρίλη ότι «πάντα υπάρχει ρίσκο όταν ανοίγουν αγορά και σχολεία. Ελπίζω ότι θα βοηθήσουν τα τεστ. Κάθε χαλάρωση πρέπει να γίνεται με τεστ» ξεκαθάρισε κι «έδειξε» το Πάσχα και την πιθανή απελευθέρωση των μετακινήσεων, εφόσον λειτουργήσει το μεγάλο στοίχημα της αυτοδιάγνωσης.Αναφορικά με τον εφοδιασμό της χώρας με επαρκή αριθμό self test, ο πρόεδρος του φαρμακευτικού συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, είπε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, καθώς ήδη από χθες περισσότερα από 10.000 φαρμακεία διένειμαν 296.000 τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα και πρόσθεσε πως «ακόμα και νησιά που δεν έχουν φαρμακεία, τα έχουν παραλάβει. Αναμένονται κι επιπλέον τεστ, δεν θα υπάρξει έλλειψη» διαβεβαίωσε.Αναφορικά με το Πάσχα, ο κ. Βατόπουλος είπε ότι τα self test «είναι το πείραμα για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Αν λειτουργήσει, μπορεί να τα ξεκλειδώσει όλα, ακόμα και την εστίαση» τόνισε και πρόσθεσε ότι «είμαι αισιόδοξος γι αυτό το πείραμα κι ενόψει Πάσχα». Ωστόσο, έστειλε μήνυμα ότι αν δεν τηρούνται τα μέτρα μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, θα πάει στράφι όλη η προσπάθεια, καθώς κάθε άνοιγμα ελλοχεύει κινδύνους για περαιτέρω μετάδοση του κορονοϊού.Για το άνοιγμα του εμπορίου τόνισε ότι είναι νωρίς για να δούμε αν θα φέρει αύξηση κρουσμάτων, ενώ κληθείς να απαντήσει για το «βέτο» Τσιόδρα στην επιτροπή για το άνοιγμα των Λυκείων εξήγησε ότι «η επιτροπή πρότεινε προϋποθέσεις για το άνοιγμα των σχολείων. Η διαφωνία ήταν αν έπρεπε η επιτροπή να προτείνει ημερομηνία ανοίγματος, άλλης από την 12η Απρίλη».Μιλώντας στην ίδια εκπομπή του Open TV, ο καθηγητής Παθολογίας Διαμαντής Κοφτερίδης τόνισε πως «η άρση των μέτρων μας ανησυχεί, καθώς θα φέρει μια μικρή επιβάρυνση» και πρόσθεσε πως: «ο ιός πλέον, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα λόγω των μεταλλάξεων, οι οποίες επιδείνωσαν την εικόνα που έχουμε σήμερα. Το εμβόλιο είναι το όπλο που θα μας βγάλει από το τούνελ».