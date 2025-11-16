2025-11-16 17:21:59

Η Ναταλία Γερμανού δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για τη στάση που κράτησε η Έλενα Χριστοπούλου απέναντι στην ομάδα της εκπομπής.



Κατά τη διάρκεια του «Καλύτερα δε Γίνεται» το μεσημέρι της Κυριακής (16/11), η παρουσιάστρια ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα της μετέφερε ο Άγγελος Βουράκης, η γνωστή μάνατζερ αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με την αγωγή-μαμούθ που εκκρεμεί εις βάρος της. Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία δήλωση για το ζήτημα, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον.



«Προγραμματισμένη ήταν η συνέντευξη αλλά πότε επικοινώνησες με την κυρία Χριστοπούλου και σου είπε: δεν έχω σκοπό να πω τίποτα ποτέ και πουθενά για αυτή την ιστορία;», είπε με νόημα η Ναταλία Γερμανού.



«Επικοινώνησα μαζί της την Παρασκευή, της ζήτησα να κάνει μια δήλωση και μου είπε ότι έχει την προγραμματισμένη συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου», απάντησε ο Άγγελος Βουράκης.



«Στην οποία σου είπε ότι δεν σκοπεύει να πει κάτι για αυτό το θέμα, σου είπε. Εμείς ζητήσαμε έστω μια λέξη, μια φράση, έναν… φθόγγο, έναν… δίφθογγο, κάτι. Μας είπε ότι δεν σκοπεύει να μιλήσει ούτε καν στο δικό της κανάλι, στο ΟΡΕΝ. Δεν λέω, προφανώς, ρωτήθηκε. Εμάς, αν την είχαμε καλεσμένη και μας είχε απαγορεύσει να την ρωτήσουμε, μπορεί και να μην την ρωτούσαμε», σχολίασε με αιχμή η Ναταλία Γερμανού.



«Ενώ εσένα σου είπε ότι δεν δέχεται ούτε… κάρτα», συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος η παρουσιάστρια.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ