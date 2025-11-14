2025-11-14 15:02:56

Όσοι υπάλληλοι του ΟΣΕ κριθούν ανεπαρκείς στην επαναξιολόγηση θα απολύονται, δήλωσε στον realfm και την εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προτάσσοντας την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.real.grΤόνισε ότι αυτό προβλέπεται στο νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του Οργανισμού.«Στο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ