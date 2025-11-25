





Ο Μάρκος Σεφερλής επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του tvnea.com (δες εδώ ), ότι από εδώ και πέρα θα τον βλέπουμε στο MEGA, αφήνοντας το κανάλι να κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Ο ηθοποιός και παραγωγός, ως καλεσμένος στη «Super Κατερίνα», μίλησε για το νέο επαγγελματικό του βήμα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ.

«Είναι στα άμεσα σχέδιά μου μία κωμική σειρά στην τηλεόραση. Ξεκινάω τις παραστάσεις, τελειώσαμε την περιοδεία.

Θα ανακοινωθεί ό,τι είναι με το MEGA, έχουν σχεδόν τελειώσει όλα. Θα παρακολουθείτε και τις παραστάσεις μου εκεί. Δεν έχω ανάγκη να κάνω κάτι δραματικό, σκοπός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει. Υπάρχουν παιδιά που αυτοαποκαλούνται κωμικοί και βάζουν το όνομά τους δίπλα σε εκείνα του Μουστάκα και του Ψάλτη.

Αυτές τις παραγωγές που κάνω τις πληρώνω μόνος μου, δεν μπορεί να τις πληρώσει άλλος. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται από τα εισιτήρια, φαίνεται από την ανταπόκριση. Για να είσαι κωμικός, πρέπει να έχεις μια πορεία. Δεν μπορεί να το κάνεις με σκετσάκια στα social. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι».

Πηγή: tvnea.com