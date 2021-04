2021-04-14 12:03:49

Η επιτυχημένη χρήση των self tests σε μαθητές και εκπαιδευτικούς οδηγεί την κυβέρνηση στο να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα για το άνοιγμα της οικονομίας.



Έτσι, από την επόμενη εβδομάδα τα self test θα επεκταθούν στο λιανεμπόριο, τις μετακινήσεις και την εστίαση, και μάλιστα θα γίνουν υποχρεωτικά.



Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, και εφόσον η επιτροπή των ειδικών δώσει το πράσινο φως την Παρασκευή, το μέτρο του self test θα επεκταθεί, στους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, στις μεταφορές, δηλαδή στους οδηγούς των μετρό των λεωφορείων και των τρόλεΐ, καθώς και στην εστίαση, όσον αφορά στα καταστήματα που δίνουν take away και το delivery.



Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να διατεθούν, μέσω των φαρμακείων, περίπου 900.000 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ, ενώ ήδη τρέχει νέος διαγωνισμός για την προμήθεια επιπλέον 10 εκατομμυρίων self test. Μάλιστα, το σύνολο των test που θα καλύψουν τις ανάγκες αναμένεται να φτάσει μέχρι τον Μάιο τα 30 εκατ. τεστ.

thetoc.gr



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ