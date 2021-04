Τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες με τους γονείς αρνητές των self test, με αποκορύφωμα την κατάληψη παρωδία σε σχολείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης αλλά και αναρτήσεις με fake news για παιδομάζωμα έφεραν την παρέμβαση εισαγγελέα.Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητά από την αστυνομία να τηρείται η αυτόφωρη διαδικασία και να σχηματίζεται δικογραφία για διέγερση σε ανυπακοή στις περιπτώσεις που χρήστες του διαδικτύου καλούν, μέσω αναρτήσεων, να μην εφαρμόζεται το μέτρο του self test.Αφορμή για την εισαγγελική παραγγελία αποτέλεσαν αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Λύκειο της δυτικής Θεσσαλονίκης, όταν δεν επιτράπηκε σε μαθητή να προσέλθει στο μάθημα, επειδή αρνήθηκε να προσκομίσει το υποχρεωτικό self test.Σημειώνεται ότι οι αντιδράσεις εκδηλώθηκαν στο 1ο ΓΕΛ Ευόσμου, όπου σήμερα (15.04.2021) το πρωί μικρή μερίδα μαθητών προχώρησε σε ολιγόωρη κατάληψη του σχολείου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποχρεωτική υποβολή τους σε self test.Προς στιγμήν επικράτησε ένταση με άλλους μαθητές που διαφώνησαν με την κίνηση τους να αποκλείσουν τις εισόδους της σχολικής μονάδας.Είχαν προηγηθεί, χθες, αντιδράσεις μαθητών και γονιών έξω από το ίδιο Λύκειο σε συνέχεια της άρνησης των υπευθύνων να δεχθούν μαθητή που δεν είχε κάνει το self test.Η μητέρα του συγκεκριμένου μαθητή έκανε μήνυση κατά των υπευθύνων του σχολείου, αλλά με προφορική εντολή του εισαγγελέα δεν ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ