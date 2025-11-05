2025-11-05 07:04:19
Η Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (CER) δημοσίευσε ένα νέο έγγραφο θέσης, ζητώντας μια συντονισμένη και καλά χρηματοδοτούμενη προσέγγιση για την ενίσχυση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ευρώπης για στρατιωτική κινητικότητα.railwaypro.comΤο έγγραφο περιγράφει βασικές συστάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σε υποδομές, τον εκσυγχρονισμό του τροχαίου υλικού, την κυβερνοασφάλεια, sidirodromikanea
