2025-11-27 18:19:53

Προβλήθηκε χθες το απόγευμα σχετικό ντοκιμαντέρ –αφιέρωμαΜπορεί η θητεία του πρέσβη της Ελβετίας στην Ελλάδα, Στέφαν Έστερμαν, να ολοκληρώνεται σε έξι μήνες, ωστόσο από το 2022 έχει δημιουργήσει μια δυναμική «μαγιά» ανθρώπων που έχουν ενστερνιστεί το όραμά του για επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.Χριστίνα Μανδρώνηtharrosnews.grΜεταξύ αυτών η κα Ειρήνη Φρεζάδου,

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ